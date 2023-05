Veröffentlicht am 26.05.2023

Lübeck (em) Die Gewerbeflächenentwicklung in der Metropolregion Hamburg steht aktuell im Spannungsfeld zwischen Flächenknappheit und Nachhaltigkeitsanforderungen auf der einen und Bedarfen an neuen Gewerbe- und Industrieflächen auf der anderen Seite. Fachleute aus der gesamten Metropolregion Hamburg tauschen sich über diese Themen beim ersten gemeinsamen Gewerbeflächenforum am 6. Juni in Lübeck aus und arbeiten an der Weiterentwicklung der gemeinsamen Flächenvermarktung.





Sind Gewerbegebiete mit E-Ladestationen schon nachhaltig? Und wie kann der Anspruch an Nachhaltigkeit in Gewerbegebieten umgesetzt werden? Können wir in der Metropolregion Hamburg noch neue, energie- oder flächenintensive Industriebetriebe ansiedeln? Und wo könnte das sein? Wie können wir das knappe Gut „Gewerbefläche“ in Zukunft sinnvoll nutzen? Welche Aktivitäten helfen, die gemeinsame Vermarktung unserer Gewerbeflächen weiterzuentwickeln?





Über Fragen wie diese tauschen sich Fachleute aus der gesamten Metropolregion Hamburg beim ersten gemeinsamen Gewerbeflächenforum aus. Zudem steht in einem Anwendungsforum die Weiterentwicklung des Gewerbeflächeninformationssystems GEFIS im Fokus.





Gewerbeflächenforum für die Metropolregion Hamburg

6. Juni 2023

10:00 – 15:45 Uhr

media docks Lübeck - business & conference center

Willy-Brandt-Allee 31 (im Lübecker Hafen)

23554 Lübeck





