Veröffentlicht am 17.07.2025

Lübeck. Die Auswirkungen geopolitischer Veränderungen die Strategien von Unternehmen und die Wege zu nachhaltigem Wachstum stehen im Mittelpunkt der Veranstaltung „HanseBelt Summer Lunch meets IHK-Fokus Wirtschaft“ am Dienstag, 22. Juli 2025, auf der Travemünder Woche.

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr lädt die IHK zu Lübeck in Kooperation mit dem HanseBelt e.V. wieder zum Talk mit dem Moderatorenduo Professor Dr. Thomas Straubhaar, ehemaliger Direktor des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts, und Professor Dr. Arno Probst, Partner der Deloitte GmbH und Mitglied der IHK-Vollversammlung, ein. Sie diskutieren über das Thema: „Wachstum & Resilienz: Rezepte für erfolgreiches Wirtschaften in einer dynamischen Weltordnung“ mit Melanie Kamann-Holt, Chief Communications Officer der Drägerwerk AG & Co. KGaA, MdB Tim Klüssendorf, Generalsekretär der SPD Deutschland, Professor Dr. André Röhl von der NBS Northern Business School, University of Applied Sciences, MdL Rasmus Vöge und Bettina Wache-Möhle, Geschäftsführerin der Wache GmbH.

„HanseBelt Summer Lunch meets IHK-Fokus Wirtschaft“ am

Dienstag, 22. Juli 2025, 11 bis 14 Uhr, auf der Travemünder Woche,

im SlowDown Hotel in Travemünde,

Priwallpromenade 20, 23570 Lübeck.

Anmeldung bis Montag, 21. Juli 2025, 16 Uhr, bei Annemarie Putensen: mailto:annemarie.putensen@luebeck.ihk.de