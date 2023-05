Veröffentlicht am 24.05.2023

Lübeck -Die Begriffe Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel beherrschen seit langem die Schlagzeilen. In den Unternehmen fehlt Personal – und das sollte alle erforderlichen Qualitäten für den Beruf besitzen. Aber auf welche Kompetenzen kommt es wirklich an? Und wann und wie erwerben Berufseinsteiger sie? Diese und weitere Fragen stehen im Mittelpunkt des Hansebelt-Zukunftskongresses mit dem Titel: „21st Century Skills – Kompetenzen für die Fachkräfte von morgen“ am Donnerstag, 8. Juni 2023, in der Musik- und Kongresshalle Lübeck.





Für die Mitglieder der Hansebelt-Unternehmensinitiative ist Bildung ein bedeutender Standortfaktor. Dr. Thomas Clausen, Referent Bildung & Forschung der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, präsentiert die „21st Century Skills: Schulen der Zukunft“. Das Thema „Gestalten statt konsumieren: Im Unterricht, im Netz und in der Gesellschaft“ ist der Schwerpunkt von Nina Mülhens, Co-Founderin & CEO der DigitalSchoolStory gUG in Bad Homburg v. d. Höhe. Wie das funktioniert, erfahren die Teilnehmer bei der Vorführung von „DigitalSchoolStory live: kreieren, machen, erleben“ mit der Hanse-Schule Lübeck, der Hahnheide-Schule in Trittau und einem Video-Creator. In ihrem Blick zu unseren skandinavischen Nachbarn zeigt Anne-Sofie Buhrmann-Dideriksen, Head of MIND FACTORY by ECCO in Tondern, „wie Dänemark innovatives Denken und digitale Bildung in den Lehrplan integriert“.