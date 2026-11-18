Veröffentlicht am 18.11.2026

Die IHK Schleswig-Holstein begrüßt die Einigung des Koalitionsausschusses, die Stromsteuer ab 2027 für alle Unternehmen sowie private Haushalte auf das europäische Mindestmaß zu senken. Damit wird ein zentrales Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt und ein wichtiges Signal für die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschland gesetzt.

Ein Hotel, ein Supermarkt, ein Logistikunternehmen oder ein Rechenzentrum haben ebenso wie Industriebetriebe erheblichen Strombedarf. Wettbewerbsfähige Strompreise sind daher nicht nur für die Industrie wichtig, sondern für den gesamten Wirtschaftsstandort. Nach den Ergebnissen der Konjunkturumfrage der IHK Schleswig-Holstein zählen die Energiepreise weiterhin zu den größten Geschäftsrisiken der Unternehmen im Land und wirken zunehmend investitionshemmend.

inzu kommt: Aus wirtschaftlichen wie klimapolitischen Gründen werden mehr und mehr Bereiche auf Strom als Energieträger umgestellt: von der industriellen Produktion bis hin zur Mobilität und dem Heizen. Für diesen Umstieg braucht es günstigen Strom. Deshalb benötigt die Wirtschaft verlässliche und langfristige Rahmenbedingungen, um Investitionen in Dekarbonisierung, Elektrifizierung und Innovationen planen zu können.

Ein Wermutstropfen bei der nun beschlossenen Steuersenkung bleibt jedoch: Die Entlastung ist bislang nur für das Jahr 2027 vorgesehen.

„Die Stromsteuersenkung ist richtig und überfällig. Was der Wirtschaft jetzt noch fehlt, ist eine langfristige Perspektive. Unternehmen treffen ihre Investitionsentscheidungen mit einem Zeithorizont von vielen Jahren. Deshalb darf die Entlastung nicht 2027 enden, sondern muss dauerhaft gelten“, sagt Björn Ipsen, Hauptgeschäftsführer der IHK Schleswig-Holstein.

Besonders für Schleswig-Holstein eröffnet die Entscheidung zusätzliche Chancen. Das Land gehört zu den führenden Erzeugern erneuerbarer Energien in Deutschland und leistet einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende.

„Gerade Schleswig-Holstein produziert enorme Mengen erneuerbaren Stroms. Daraus muss endlich ein echter Standortvorteil werden. Die Stromsteuersenkung ist ein wichtiger erster Schritt. Langfristig müssen wir aber die gesamten Stromkosten in den Blick nehmen – von weiteren Steuern und Abgaben über die Netzentgelte bis hin zu einer Diskussion über ein neues Strommarktdesign. Entscheidend ist, dass die Vorteile der Energiewende endlich bei unseren Unternehmen ankommen, indem wir den Strom auch vor Ort kostengünstig in die Nutzung bringen“, so Ipsen.