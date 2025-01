Veröffentlicht am 07.01.2025

Lübeck (em) Ein eigenes Unternehmen zu führen, eigene Ideen verwirklichen und selbstständig zu handeln muss kein Wunschtraum sein. Die IHK zu Lübeck will Menschen für das Unternehmertum begeistern. Die Übernahme eines Betriebes ist eine Möglichkeit für den Einstieg in die Selbstständigkeit. Zugleich will die IHK Unternehmer dafür sensibilisieren, eine Übergabe rechtzeitig einzuleiten.

In ihrer kostenfreien Beratung „Stabwechsel“ informieren die Berater der IHK regelmäßig Mitglieder, die eine Unternehmensnachfolge planen oder bald einleiten wollen. Der nächste Online-Termin ist am Mittwoch, 15. Januar 2025. Die Beratung erfolgt in Einzelgesprächen.

Externe Experten und IHK-Berater arbeiten eng zusammen und erstellen Leitfäden zu den Themen Vorbereitung und Organisation der Unternehmensnachfolge, Suche und Auswahl von Nachfolgekandidaten sowie Aufbau von Finanzierungen. Auch Themen wie Mediation oder Coaching lassen sich in streng vertraulichen Einzelberatungen individuell und diskret erörtern. Die Beratungszeit ist auf eine Stunde begrenzt und kostenfrei.

Die Anmeldung erfolgt über die IHK-Website:www.ihk.de/sh/sprechtag