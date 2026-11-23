Veröffentlicht am 23.11.2026

Am 24. November 2026 findet im Wissenschaftszentrum Kiel die Konferenz „Machen statt Müssen“ statt. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Schleswig-Holstein ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken und Nachhaltigkeit erfolgreich in ihre Unternehmenspraxis integrieren können.

Die vom Projekt connectSHub organisierte Konferenz bietet Unternehmen die Möglichkeit, sich mit anderen Betrieben auszutauschen, Erfahrungen zu teilen und konkrete Lösungsansätze für die eigene Unternehmensentwicklung kennenzulernen.

Dabei berichten regionale Unternehmen wie punker, SAND nature, lambda9 und DIVIS aus der Praxis. Sie geben Einblicke in bereits umgesetzte Maßnahmen, Herausforderungen und Erfahrungen – einschließlich dessen, was nicht wie geplant funktioniert hat.

An verschiedenen Thementischen können die Teilnehmenden ihre individuellen Fragen mit Fachleuten diskutieren. Die Themen reichen von Energie- und Ressourceneffizienz über Klimaanpassung und nachhaltige Lieferketten bis hin zu Wissenstrends und organisatorischem Wandel.

Ergänzend präsentieren sich auf einem Marktplatz verschiedene Unterstützungsangebote aus Schleswig-Holstein. So können Unternehmen direkt mit den jeweiligen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern in Kontakt treten und sich über konkrete Unterstützungsmöglichkeiten informieren.

Veranstaltungsdetails

Datum: Dienstag, 24. November 2026

Dienstag, 24. November 2026 Uhrzeit: 10:00 bis 15:00 Uhr

10:00 bis 15:00 Uhr Ort: Wissenschaftszentrum Kiel

Wissenschaftszentrum Kiel Teilnahme: Kostenfrei, inklusive Mittagessen

Anmeldung