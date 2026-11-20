Veröffentlicht am 20.11.2026

Bürokratische Hürden, langwierige Genehmigungsverfahren, hohe Energiepreise und Schwierigkeiten bei der Fachkräftegewinnung: Bei wichtigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sehen die Unternehmen in Schleswig-Holstein Verbesserungsbedarf. Kritisch bewerten die Unternehmen den schleppenden Abbau von Verwaltungsauflagen (1,98 von 5 auf der Zufriedenheitsskala), die Dauer von Genehmigungsverfahren (2,26), die Energiepreise (2,37) und die Strompreise (2,48).

Das ergab eine repräsentative Befragung der IHK Schleswig-Holstein, an der sich 1.002 Unternehmen im Land beteiligt haben. Die Unternehmen bewerteten insgesamt 46 Standortfaktoren in den Bereichen Infrastruktur, Standortkosten, Arbeitsmarkt, Innovation, wirtschaftspolitisches Klima und Lebensqualität auf einer Skala von 1 (unzufrieden) bis 5 (sehr zufrieden). Darüber hinaus bewerteten die Unternehmen die Bedeutung der einzelnen Faktoren für ihre unternehmerische Lage und Entwicklung ebenfalls auf einer fünfstufigen Skala von 1 (unwichtig) bis 5 (sehr wichtig).

Deutlich wird, dass die Unternehmen ihrem Standort mehrheitlich verbunden sind und ihre Zukunft in Schleswig-Holstein gestalten wollen. In der Gesamtbewertung geben sie dem Wirtschaftsstandort die Durchschnittsnote 2,33 nach dem Schulnotensystem. Die Unternehmen beurteilen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Schleswig-Holstein allerdings kritischer, etwa hinsichtlich des Abbaus von Verwaltungsauflagen oder der Dauer von Genehmigungsverfahren: Knapp ein Drittel der Unternehmen (32 Prozent) sieht hier eine Verschlechterung im Dreijahresvergleich.

„Die Ergebnisse zeigen: Die Unternehmen stehen grundsätzlich zu Schleswig-Holstein, benennen aber gleichzeitig deutlich Defizite des Standortes. Das ist ein klarer Auftrag an die Politik – besonders mit Blick auf die kommende Landtagswahl “, sagt Thomas Buhck, Präsident der IHK Schleswig-Holstein.

Infrastruktur, Energieversorgung und Fachkräfte bleiben wichtige Faktoren

Die Sicherheit der Energieversorgung bewerten die Unternehmen mit 3,76 Punkten vergleichsweise positiv. Deutlich kritischer fällt das Urteil bei den Kosten aus: Die Zufriedenheit mit den Energiepreisen erreicht lediglich 2,37 Punkte, bei den Strompreisen sind es 2,48 Punkte.

Die Verfügbarkeit beruflich qualifizierter Fachkräfte ist mit einem Bedeutungswert von 4,25 ein besonders wichtiger Standortfaktor. Die Zufriedenheit erreicht allerdings nur 2,61 Punkte. Die Ergebnisse verdeutlichen, wie schwierig es für viele Betriebe weiterhin ist, ihren Personalbedarf zu decken. Eine starke berufliche Ausbildung, gezielte Weiterbildung und die bessere Erschließung vorhandener Fachkräftepotenziale bleiben deshalb wichtige Ansatzpunkte.

Bei der Erreichbarkeit per Straße (3,75) und der Breitbandanbindung (3,60) fällt die Bewertung vergleichsweise positiv aus. Die IHK spricht sich dafür aus, Investitionen in Verkehrswege sowie Mobilfunk- und Breitbandnetze konsequent fortzusetzen.

Die Mobilfunkabdeckung nennen die Unternehmen mit 4,76 von 5 als besonders bedeutenden Standortfaktor, mit dem die Unternehmen nur bedingt zufrieden sind (3,24). Eine zuverlässige digitale Infrastruktur ist für die Betriebe eine wesentliche Voraussetzung für ihre tägliche Arbeit.

„Dass man auch heute noch bei beruflichen Telefonaten in Büroräumen sagen muss: ‚Entschuldigung, ich habe hier nur zwei Balken – können Sie mich verstehen?‘, ist nicht mehr zeitgemäß. Unternehmen und Beschäftigte müssen sich darauf verlassen können, überall vernünftig telefonieren und digital arbeiten zu können. Das gilt im Büro genauso wie unterwegs, beispielsweise in den Zügen der Bahn. Wenn Gespräche abbrechen und Datenverbindungen nicht funktionieren, kostet das Zeit, Produktivität und letztlich Geld. Eine flächendeckende Netzabdeckung muss deshalb selbstverständlich sein“, betont Buhck.

Die Energieversorgung, die Breitbandanbindung, die gute Erreichbarkeit von Kunden, Absatzmärkten und Zulieferern sowie die Straßenanbindung zählen zu den am besten bewerteten Standortmerkmalen. Die Sicherheit der Energieversorgung (3,76), die Erreichbarkeit per Straße (3,75) und die Breitbandanbindung (3,60) haben eine hohe Bedeutung für die Unternehmen und werden vergleichsweise gut bewertet.

Mehrheit der Unternehmen will in Schleswig-Holstein bleiben

Trotz aller Herausforderungen bleibt die Verbundenheit mit dem Standort hoch: Die große Mehrheit der Unternehmen (95 Prozent) will auch künftig in Schleswig-Holstein bleiben, 1,8 Prozent erwägen einen Umzug innerhalb Deutschlands, 2,9 Prozent denken über eine Verlagerung ins Ausland nach.

IHK fordert mehr Tempo bei Reformen

„Unsere Standortumfrage zeigt deutlich: Die Betriebe brauchen vor allem schnellere Genehmigungsverfahren, weniger Bürokratie, wettbewerbsfähige Energiepreise und eine entschlossene Fachkräftesicherung. Gleichzeitig müssen die Investitionen in Verkehrswege, Mobilfunk- und Breitbandnetze konsequent fortgesetzt werden. Es kommt jetzt darauf an, die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes mit konkreten Reformen zu stärken“, fasst Thomas Buhck zusammen.

Weitere Informationen und Grafiken finden Sie unter: www.ihk.de/sh/standortumfrage