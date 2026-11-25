Veröffentlicht am 25.11.2026

Norderstedt. Sie gehören zu den Besten ihrer Berufe in Schleswig-Holstein – „darauf dürfen Sie stolz sein“. Mit diesen Worten gratulierte Thomas Buhck, Präsident der IHK Schleswig-Holstein, den 65 Auszubildenden aus den drei IHK-Bezirken Flensburg, Kiel und Lübeck, die ihre Prüfungen in diesem Jahr mit Bestnoten abgeschlossen haben. An der „IHK-Landesbestenehrung“ in der Lübecker Kulturwerft Gollan nahmen außer den Geehrten und ihren Angehörigen Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther, die Präsidentin der IHK Flensburg, Franziska Leupelt, der Präsident der IHK zu Kiel, Knud Hansen, Mitglieder der drei IHK-Präsidien, die IHK-Hauptgeschäftsführer, Prüferinnen und Prüfer sowie Vertreterinnen und Vertreter der Berufsschulen teil. „Wir brauchen Ihr Können, Ihre Ideen und Ihren Gestaltungswillen hier in Schleswig-Holstein“, ermunterte Buhck, der zugleich Präses der IHK zu Lübeck ist, die jungen Fachkräften dazu, ihr Know-how und ihre Lernbereitschaft auch weiterhin bei den Unternehmen im Norden einzubringen.

Ministerpräsident Daniel Günther gratulierte den landesbesten Auszubildenden und ermunterte sie, neugierig und ambitioniert zu bleiben, Verantwortung zu übernehmen und ihr Wissen weiterzugeben. „Mit Ihrer Ausbildung haben Sie einen hervorragenden Weg ins Berufsleben gewählt. Gerade jetzt sind Menschen mit Ihrem Können gefragt. Digitalisierung, künstliche Intelligenz und neue Technologien verändern unsere Arbeitswelt. Wer seinen Beruf so gut beherrscht wie Sie, kann diese Veränderungen mitgestalten. Genau das ist die Stärke unserer dualen Ausbildung. Was Sie in der Berufsschule lernen, können Sie im Betrieb gleich ausprobieren.“

Der Regierungschef dankte auch den Ausbilderinnen und Ausbildern. „Sie geben jungen Menschen eine Chance. Sie investieren viel Zeit und Geld in die Ausbildung, teilen Ihr Wissen und geben Ihre Erfahrung an die nächste Generation weiter. Davor habe ich großen Respekt. Herzlichen Dank dafür.“

Buhck schloss sich an und dankte den Ausbildungsbetrieben, den Berufsschulen sowie den ehrenamtlichen Prüferinnen und Prüfern aus den Unternehmen: „Sie bringen praktische Erfahrung und Fachwissen ein, sichern Qualität, Vergleichbarkeit und Praxisnähe der Prüfungen – zusätzlich zu ihrem eigentlichen Beruf.“ Damit sandte der Präsident die deutliche Botschaft aus: „Berufliche Bildung ist Gemeinschaftsleistung. Daran wirken auch die Berufsschulen, unsere Dualpartner, mit sowie die Familien und Freunde der Auszubildenden.“

Hinter jeder Urkunde stehe daher eine persönliche Geschichte. „An Ihrem ersten Ausbildungstag war noch nicht absehbar, dass der Weg Sie einmal bis an die Spitze führen würde. So ein Erfolg entsteht aber nicht an einem einzigen Prüfungstag, sondern über die gesamte Ausbildungszeit: erster Arbeitstag, neue Aufgaben, Fehler und Lernerfolge, wachsendes Vertrauen und Verantwortung.“ Gute Ausbildung brauche Menschen, die erklären, Fehler als Lernchance zulassen und im richtigen Moment sagen: „Probier‘ es selbst.“ oder „Du kannst mehr, als du gerade glaubst.“

Junge Menschen entwickelten sich in der Ausbildung fachlich und persönlich. „Bei diesem besonderen Einstieg in ihr Berufsleben lernen sie, Verantwortung für Aufgaben, Kunden sowie Kolleginnen und Kollegen zu übernehmen“, so Buhck. Aus Lernenden werden Fachkräfte, später möglicherweise Ausbilder, Führungskräfte oder Unternehmerinnen und Unternehmer. „Eine Ausbildung verändert Lebenswege und schafft Zugehörigkeit, Selbstvertrauen und Perspektiven. Gerade, weil sich tradierte Berufe und ihre Anforderungen durch Digitalisierung, Transformation und technologische Entwicklungen verändern, benötigen die Unternehmen Menschen, die neugierig bleiben und Veränderungen gestalten“, sagte Buhck bei der Überreichung der Urkunden an die Geehrten.