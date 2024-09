Veröffentlicht am 25.09.2024

Kiel (em) In Zusammenarbeit mit GOLDBECK lädt die Logistik Initiative Schleswig-Holstein herzlich zur Veranstaltung mit dem Titel „Nachhaltigkeit in Logistikimmobilie - Kostentreiber oder sinnvolles Invest?“ ein.

Kaum ein Tag vergeht, an dem in den Medien nicht über die Herausforderungen der Bauwirtschaft berichtet wird: fehlende Wohnungen, teilweise marode Verkehrsinfrastruktur, Kostensteigerungen, Zinserhöhungen usw. Kann vor dem Hintergrund dieser medialen Diskussion überhaupt noch nachhaltig „in Beton“ investiert werden – gerade mit Blick auf den gewerblichen Bau? Worauf sollte zukünftig z.B. beim Bau von Logistikimmobilien geachtet werden? Warum könnte der Fokus auf Nachhaltigkeit ein Lösungsweg sein?

Die Referenten von GOLDBECK beantworten diese und weitere Fragen. Dabei berücksichtigen sie die wichtigsten Regularien wie EU-Taxonomie sowie CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive und verweisen auf Hilfestellungen der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – DGNB e. V.

16. Oktober 2024 um 14:00 Uhr

GOLDBECK Nord GmbH (Niederlassung Kiel, Neufeldtstraße 4a in 24118 Kiel

15:00 Come Together

15:30 Vortrag „Nachhaltigkeit in Logistikimmobilie - Kostentreiber oder sinnvolles Invest?“

Tobias Lökenhoff (Manager Strategische Aufgaben | Schwerpunkt: Nachhaltigkeit und Bauen im Bestand | GOLDBECK Nord GmbH)

Pascal Schwarz (Niederlassungsleiter Niederlassung Kiel | GOLDBECK Nord GmbH)

16:15 Diskussion

16:45-18:00 Austausch und Netzwerk

Bitte sichern Sie sich rechtzeitig mit Ihrer Anmeldung einen Platz (unter info@logistik-sh.de oder 04821-4030280). Die Teilnahme ist kostenfrei.