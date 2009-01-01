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Rieps / Cronscamp

Arrondierte Flächen: 7,6 ha Ackerland in Rieps/ NWM zu verkaufen (A3761)

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Objektdaten

  • ImmoID: L2078
  • Ort: Rieps / Cronscamp
  • Grundstück: 76.000 m²
  • Kaufpreis: 349.600,00 €

Anbieter

VReG-Immobilien

Ansprechpartner

Christine Böttger Christine Böttger
Tel.: 0049453150008009
E-Mail schreiben
www.vreg-immo.de

Zum Verkauf steht eine gut arrondierte Ackerfläche mit einer Größe von ca. 7,6 ha in der Gemeinde Rieps im Landkreis Nordwestmecklenburg. Die Fläche wird derzeit ökologisch bewirtschaftet.

Mit einer durchschnittlichen Bodenzahl von 49 Bodenpunkten bietet die Fläche gute Ertragsvoraussetzungen für eine nachhaltige landwirtschaftliche Nutzung.

Durch den Verzicht auf Knicks und sonstige Bewirtschaftungshindernisse eignet sich der Schlag besonders für eine effiziente und wirtschaftliche Bearbeitung mit moderner Landtechnik.

Die Zufahrt zur Fläche verfügt über eine Breite von ca. 28 Metern. Der Schlag erstreckt sich über eine Länge von rund 700 Metern bei einer durchschnittlichen Breite von etwa 100 Metern und bietet damit optimale Voraussetzungen für eine schlagkräftige Bewirtschaftung.

Courtage:
Bei Abschluss eines notariellen Kaufvertrages ist vom Käufer eine Maklercourtage in Höhe von 5 % des beurkundeten Kaufpreises zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer zu entrichten.

Lagebeschreibung

Die Ackerfläche befindet sich in der Gemeinde Rieps im Landkreis Nordwestmecklenburg, einer landwirtschaftlich geprägten Region mit guter Anbindung an die umliegenden Zentren.
* ca. 14 km bis Ratzeburg
* ca. 21 km bis Gadebusch
* ca. 21 km bis nach Lübeck

Sonstiges

Die Courtage in Höhe von 5,95 % ist vom Käufer zu zahlen.

Die von der Regenta GmbH (im folgenden Regenta genannt) veröffentlichten Beiträge, Inhalte und Daten sind mit Sorgfalt erfasst. Dennoch können weder Regenta noch deren Datenlieferanten oder Anbieter für die Richtigkeit eine endgültige Gewähr übernehmen. Die Inhalte, wie Nachrichten, Fotos, Angebote und Beiträge beruhen auf Meldungen von Dritten. Angebots- und Unternehmensprofile werden aufgrund der von den Firmen gelieferten Daten erstellt. Regenta weist mit Nachdruck darauf hin, dass die veröffentlichten Angebote, Artikel und Daten keine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder zur Miete von Immobilien ist. Sie ersetzen auch nicht eine Beratung.

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