Zwischen Ruhrgebiet und Rheinland sind die Pottentrümpler auf das Räumen von Wohnungen, Kellern, Dachböden und Gewerbeflächen spezialisiert. Was noch brauchbar ist, wird angerechnet oder weitergegeben, alles Übrige fachgerecht entsorgt. Bei einer [Entrümpelung Düsseldorf](https://pottentruempler.de/) nennt der Betrieb nach kostenloser Besichtigung einen festen Preis, der am Räumtag ohne Aufschläge Bestand hat. Angesprochen sind Privathaushalte ebenso wie Betriebe, vom einzelnen Zimmer bis zur kompletten Etage. Die Übergabe erfolgt termingerecht und besenrein.