Veröffentlicht am 17.03.2023

„bevh“ steht für Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. Es handelt sich um eine Branchenvereinigung der deutschen E-Commerce- und Versandhandelsunternehmen, welche deren Interessen gegenüber Regierung, Politik und Wirtschaft vertritt. „Wir freuen uns sehr über die Mitgliedschaft in diesem renommierten Verband“, sagt Mike Reif, Global Manager Sales bei AfB. Reif führt aus: „Die Nachfrage nach refurbished Hardware ist deutlich gewachsen. Dem entsprechend steigt auch die Zahl der Anbieter – und nicht alle sind seriös. Umso wichtiger ist es, dass Interessierte eindeutig erkennen können, welche Angebote vertrauenswürdig sind. Das Logo des bevh bestätigt unseren Kunden, dass wir in allen Bereichen professionell arbeiten, angefangen vom Transport der Hardware, über die Datenvernichtung, die Aufbereitung und den Verkauf über unseren Webshop.“ Auch der bevh sieht den Mehrwert von AfB als Mitglied im Verband: „Unsere Partnerschaft hebt das enorme Potenzial von Re-Commerce-Modellen hervor und macht sichtbar, welchen Beitrag digitaler Handel für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft leistet“, so Christoph-Wenk Fischer, Hauptgeschäftsführer beim bevh. Auf dem Foto sehen Sie v.l.n.r. Dominik Gomer (Head of E-Commerce AfB) und Mike Reif, Global Manager Sales bei AfB.