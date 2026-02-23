Veröffentlicht am 23.02.2026

Hamburg – Am 18. März 2026 lädt das Hamburger Holzbauforum von 18:30 bis 21:30 Uhr zum vierten Veranstaltungstermin der Saison 2025/26 in die Freie Akademie der Künste Hamburg ein. Unter dem Titel „Regeln, Risiken, Resilienz – Rahmenbedingungen für den modernen Holzbau“ steht die sichere Umsetzung von Holzbauprojekten im Mittelpunkt.

Mit dem wachsenden Anteil des Holzbaus im urbanen Kontext steigen die Anforderungen an Planung, Ausführung und Dauerhaftigkeit deutlich. Gleichzeitig entwickelt sich der regulatorische Rahmen weiter und eröffnet neue Möglichkeiten, vorausgesetzt, Regelwerke werden richtig verstanden und angewendet.

„Regelwerke sind nicht immer Hemmnis für den Holzbau, sondern können auch die Voraussetzung sein, dass Holz im urbanen Maßstab sicher, dauerhaft und nachhaltig eingesetzt werden kann“, kommentiert Jan Gerbitz, ZEBAU GmbH.

Der vierte Termin des Hamburger Holzbauforums widmet sich den aktuellen Rahmenbedingungen des modernen Holzbaus: von rechtlichen Neuerungen über brandschutztechnische Anforderungen bis hin zu Fragen des dauerhaften Witterungs- und Feuchteschutzes. Im Fokus stehen dabei die praktischen Auswirkungen auf Planung und Baupraxis.

Prof. Dr.-Ing. Björn Kampmeier von der Hochschule Magdeburg-Stendal ordnet die Muster-Holzbau-Richtlinie 2024 ein und erläutert deren Bedeutung für den Holzbau in der Praxis.

Anschließend beleuchtet Alexander Wellisch von der Feuerwehr Hamburg den Holzbau im Spannungsfeld des Brandschutzes und zeigt Anforderungen und Risiken aus Sicht des vorbeugenden und des abwehrenden Brandschutzes auf.

Den Abschluss bildet ein Vortrag von Robert Heinicke, von Jörn und Robert Heinicke Dipl.-Ing. Architekten, der Erkenntnisse aus dem Forschungsvorhaben „QSHolz“ zum Feuchtemanagement - Witterungsschutz während der Bauzeit vorstellt.

Das 15. Hamburger Holzbauforum umfasst fünf spannende Veranstaltungen in 2025/2026 rund um aktuelle Themen des modernen Holzbaus. Die fünfte Veranstaltung wird als Hybridformat angeboten. Die Abende bieten wie gewohnt Raum für vertiefende Gespräche sowie die Möglichkeit, neue Ansätze, Produktionsweisen und Entscheidungslogiken aus erster Hand kennenzulernen.

Die Veranstaltung im Überblick:

Hamburger Holzbauforum 2025/26 #4: Regeln, Risiken, Resilienz – Rahmenbedingungen für den modernen Holzbau Termin: 18. März 2026 von 18:30 bis 21:30 Uhr Ort: Freie Akademie der Künste Hamburg e.V., Klosterwall 23, 20095 Hamburg Einzelticket: 39,00 € inkl. MwSt. Studierendenticket (Einzelveranstaltung): 19,50 € inkl. MwSt.

Weitere Informationen zur Anmeldung und zu den Fortbildungspunkten stehen online auf https://hamburger-holzbauforum.de/hamburger-holzbauforum-4/zur Verfügung.