dishio Müller Trogus GbR

Firmendetails

Vertitaskai 3
21079 Hamburg
Branche: Sonstige

Ansprechpartner

Herr Dennis Müller
E-Mail: info@dishio.de

Web: einweggeschirr-bio.de/

Impressum

Es wurde noch kein
Nachrichten & Berichte

dishio Müller Trogus GbR

dishio erweitert Sortiment: Gastrobedarf als Vollsortiment

Wenn’s im Service brennt, wenn die Küche auf Hochtouren läuft oder wenn am Wochenende ein Catering ansteht, brauchst du vor allem eins: einen verlässlichen Partner für Gastrobedarf. Genau deshalb haben wir bei dishio unser Sortiment erweitert. Ab sofort beliefern wir dich nicht nur mit Einweggeschir...
23.02.2026
Hamburg