Großes Gebäude mit 2 Einheiten und Parkplätzen als Projekt in der Innenstadt Ratzeburg -Erbpacht

Zum Verkauf steht ein ehemaliges Pastorat, das zuletzt als Bürogebäude vom Kreis genutzt worden ist. Dabei wurde eine Belastung durch Schimmel festgestellt, der mit großer Wahrscheinlichkeit durch Feuchtigkeit aus den innen liegenden Regen Fallrohren stammt, da in diesem Bereich das Mauerwerk feucht ist. Das Gebäude ist vielseitig nutzbar, als Wohnungen, Büro, Praxis, Vermietung usw. Die Nutzung muss individuell neu beantragt werden. Auch ein Abriss und Neubau ist denkbar. Das Grundstück "Bauhof 5" liegt im Bereich des B-Plangebietes Nr. 3.2. und ist für eine "kirchliche Nutzung" vorgesehen. Eine Nutzung als Büro für nicht kirchliche Nutzungen wurde schon einmal genehmigt. Bei gravierenden Änderungen der Nutzungsabsicht ist eine B-Planänderung möglicherweise erforderlich.

Der Erbpachtvertrag mit der Kirche wird neu geschlossen über eine Laufzeit von mindestens 50 Jahren und einem anfänglichen, wertgesicherten Erbbauzins von jährlichen 16.905,- Euro.

Das Gebäude besteht aus einem Haupteingang und einer zentralen Treppe ins Obergeschoss und in den großen Keller, der ideal als Lagerfläche ist. Rechts neben dem Haus gibt es einen zweiten Eingang zu separaten Räumlichkeiten. Dieser Bereich ist getrennt vom Haupthaus nutzbar.

Lagebeschreibung

Das Haus befindet sich direkt auf der Insel in Ratzeburg in einer Seitenstraße, keine 50 Meter zur Badestelle am Küchensee entfernt. Sie können die meisten Einrichtungen wie Schwimmhalle, Bootsvermietung, Einkaufsmöglichkeiten, Bushaltestelle, Ärzte, Apotheken, Restaurants, Banken, Wanderwege, Museen usw. fußläufig erreichen. Auf der anderen Seite der Inselstadt finden Sie das Gymnasium und den Bahnhof. In Ratzeburg wird Wassersport großgeschrieben: Kanu, Rudern, Schwimmen, Segeln und noch viel mehr kann man in direkter Umgebung machen. Für Fahrradfahrer sind etliche Strecken am Wasser und in der Natur bis nach Lübeck oder Lauenburg/Elbe möglich. Ratzeburg ist der ideale Ort zum Wohlfühlen!

Sonstiges

