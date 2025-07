Attraktive 3-Zimmer-Wohnung im Alstertal - Kapitalanlage mit 4,5% Bruttorendite

Inmitten einer gepflegten Appartementanlage im begehrten Alstertal präsentiert sich diese großzügige 3-Zimmer-Wohnung mit ca. 91,55 m² Wohnfläche im Erdgeschoss als ideale Kapitalanlage. Das parkähnliche Grundstück, umgeben von altem Baumbestand, sorgt für eine ruhige und grüne Wohnatmosphäre – ein Rückzugsort mitten in der Stadt.



Das Herzstück der Wohnung ist der lichtdurchflutete Wohnbereich mit offener Küche und direktem Zugang zur überdachten Loggia. Von hier aus genießen Sie einen herrlichen Blick ins Grüne. Zwei weitere Zimmer bieten ausreichend Platz zur individuellen Nutzung – etwa als Schlaf-, Kinder- oder Arbeitszimmer. Das Badezimmer ist sowohl mit einer Badewanne als auch mit einer Dusche ausgestattet. Ein separater Kellerraum sorgt für zusätzlichen Stauraum.



Ein besonderes Highlight der Anlage sind das hauseigene Schwimmbad und die hauseigene Sauna – beides exklusiv den Bewohnern vorbehalten und Ausdruck des gehobenen Wohnkomforts. Freie Außenstellplätze stehen auf dem Grundstück zur Verfügung.



Die Wohnung ist vermietet. Die monatliche Nettokaltmiete beträgt 1.310,40 €, was einer attraktiven Bruttorendite von ca. 4,5 % entspricht – eine hervorragende Gelegenheit für Kapitalanleger.



Nutzen Sie diese Gelegenheit, in eine wertbeständige Immobilie in bevorzugter Lage des Alstertals zu investieren!

Ausstattung

3-Zimmer-Wohnung mit ca. 91,55 m² Wohnfläche

Lichtdurchfluteter Wohn-/Essbereich mit offener Küche

Loggia mit Blick ins Grüne

Bad mit Dusche und Wanne

Kellerraum vorhanden

Gepflegte Wohnanlage mit Schwimmbad & Sauna

Freie Außenstellplätze

Vermietet – solide Mieteinnahmen

Bruttorendite ca. 4,5 %

Erhaltungsrücklage Allgemein per 31.12.2024: 613.781,04 €

Erhaltungsrücklage Spielplatz per 31.12.2024: 2.941,79 €

Erhaltungsrücklage Aufzug per 31.12.2024: 43.995,33 €

Lagebeschreibung

Die Appartmentanlage befindet sich im begehrten Hamburger Alstertal nahe dem Alsterlauf. Das Alstertal-Einkaufszentrum AEZ sowie die S-Bahnstation Poppenbüttel sind fußläufig in Kürze zu erreichen. Der Flughafen ist nur ca. 15 Minuten mit dem Auto entfernt. Jedoch besteht keine Beeinträchtigung durch Fluglärm. Für Freizeit und Erholung bietet die Umgebung zahlreiche Parks und Grünflächen. Besonders hervorzuheben ist die Nähe zum Alstertal, einem der beliebtesten Erholungsgebiete Hamburgs, das für seine idyllischen Wander- und Radwege sowie für Wassersportmöglichkeiten bekannt ist. Es wird eine hohe Lebensqualität mit einer perfekten Balance zwischen Stadt und Natur geboten. Diverse Sportvereine sowie ein nahe gelegener Golfclub runden das vielfältige Freizeitangebot ab. Grundschulen, Kindergärten sowie weiterführende Schulen sind bequem mit dem Fahrrad zu erreichen.

Sonstiges

*3,00 % inkl. ges. MwSt. verdient und fällig bei notarieller Beurkundung. Wir haben einen provisionspflichtigen Maklervertrag in gleicher Höhe (2,975 %) mit dem Verkäufer abgeschlossen.

