"Kleines Versteck" sucht neuen Eigentümer

- seit 1975 die maritime Schankwirtschaft "Kleines Versteck"

- ca. 112,5 m² Nutzfläche

- ca. 148 m² Grundstücksfläche

- zwei Tresen zum Herausgeben von kühlen Getränken

- Nachtspeicherheizung

- keine Speisewirtschaft erlaubt

- keine Stellplätze vorhanden

- Für Käufer provisionsfrei

