Kreis Nordfriesland

Ihr Ansprechpartner für
Gewerbeimmobilien im Kreis Nordfriesland

Wyk auf Föhr

"Kleines Versteck" sucht neuen Eigentümer

Objektdaten

  • ImmoID: L1768
  • Ort: Wyk auf Föhr
  • Baujahr: 1899
  • Gesamtfläche: 112.5 m²
  • Verfügbar ab: sofort
  • Kaufpreis: 375.000,00 €
  • Courtage: Der Erwerb ist für Kaufende provisionsfrei.
  • Energiepass: BEDARF
  • End­energie­verbrauch (Wärme): 589.4 kWh/(m²·a)

Anbieter

Kaltenkirchener Bank Niederlassung Vereinigte VR Bank eG - Immobilienzentrum

Ansprechpartner

Gina-Maria Lemke Gina-Maria Lemke
Tel.: 00494681500360
E-Mail schreiben

- seit 1975 die maritime Schankwirtschaft "Kleines Versteck"
- ca. 112,5 m² Nutzfläche
- ca. 148 m² Grundstücksfläche
- zwei Tresen zum Herausgeben von kühlen Getränken
- Nachtspeicherheizung
- keine Speisewirtschaft erlaubt
- keine Stellplätze vorhanden
- Für Käufer provisionsfrei

Die von der Regenta GmbH (im folgenden Regenta genannt) veröffentlichten Beiträge, Inhalte und Daten sind mit Sorgfalt erfasst. Dennoch können weder Regenta noch deren Datenlieferanten oder Anbieter für die Richtigkeit eine endgültige Gewähr übernehmen. Die Inhalte, wie Nachrichten, Fotos, Angebote und Beiträge beruhen auf Meldungen von Dritten. Angebots- und Unternehmensprofile werden aufgrund der von den Firmen gelieferten Daten erstellt. Regenta weist mit Nachdruck darauf hin, dass die veröffentlichten Angebote, Artikel und Daten keine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder zur Miete von Immobilien ist. Sie ersetzen auch nicht eine Beratung.

