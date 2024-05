Kleine attraktive Ladenfläche in Bahnhofsnähe zu vermieten!

Diese kleine Gewerbeeinheit liegt im Erdgeschoss eines modernisierten Wohn- und Geschäftshauses, mitten im Zentrum von Elmshorn. Die Fläche umfasst ca. 13,54 m² und wird zum 01. Dezember 2024 frei.



Der Raum eignet sich hervorragend als kleines Büro, Ausstellungsraum, Nagelstudio oder Ladengeschäft. Ein WC steht in gemeinschaftlicher Nutzung mit dem nebenan gelegenen Friseur zur Verfügung und ist über den Hauseingang zu erreichen. Zum Angebot gehört ein eigener Kellerraum.



Durch die besondere Bauweise des Gebäudes ist keine Zubereitung von warmen Speisen oder Gewerbe möglich, das mit starken Gerüchen verbunden ist. Auch ein Friseur ist dort nicht möglich.



Die Fußgängerzone mit zahlreichen Geschäften sowie der Bahnhof liegen in unmittelbarer Nähe, sodass Sie eine hohe Sichtbarkeit erreichen.

Ausstattung

- Laminatboden

- holzvertäfelte Decke

- Waschgelegenheit vorhanden, Durchlauferhitzer

- elektrischer Dauerlüfter

- Gemeinschaftstoilette mit dem Friseurgeschäft

- Kellerraum Nr. 6

- kein 24h Automatenkiosk/Imbiss/Friseur etc.

Lagebeschreibung

Das Ladenlokal befindet sich nur eine Gehminute vom Bahnhof entfernt und liegt zentral, aber trotzdem ruhig, zu Beginn der Fußgängerzone Königstraße in Elmshorn, die viele Einkaufsmöglichkeiten bietet.



Interessant für Großstadtpendler ist die direkte Zugverbindung nach Hamburg: In nur ca. dreißig Minuten erreichen Züge den Hamburger Hauptbahnhof – die Autobahn nach Hamburg oder Itzehoe erreichen Sie in wenigen Fahrminuten.



Diverse Haltestellen mehrerer Buslinien befinden sich in der unmittelbaren Nähe.

Insbesondere die Königstraße bietet neben Filialgeschäften auch spezielle Einzelhandelsläden jeglicher Art. Sämtliche Geschäfte für Dinge des persönlichen Bedarfs sowie Ärzte und Apotheken befinden sich in der unmittelbaren Nähe. Zweimal in der Woche findet in ca. 300 m Entfernung ein beliebter Wochenmarkt statt.

Sonstiges

Das Ladengeschäft wird renoviert übergeben. Bei Ende der Mietzeit ist es wieder in einen gänzlich leeren und renovierten Zustand zu versetzen.

Im Februar 2023 wurde eine neue Gasheizungsanlage installiert

Die Mindestmietdauer beträgt 3 Jahre, mit einer jährlichen Erhöhung von 10 Euro pro Jahr (10 Jahre lang). Die Mietangaben verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer.

Die von der Regenta GmbH (im folgenden Regenta genannt) veröffentlichten Beiträge, Inhalte und Daten sind mit Sorgfalt erfasst. Dennoch können weder Regenta noch deren Datenlieferanten oder Anbieter für die Richtigkeit eine endgültige Gewähr übernehmen. Die Inhalte, wie Nachrichten, Fotos, Angebote und Beiträge beruhen auf Meldungen von Dritten. Angebots- und Unternehmensprofile werden aufgrund der von den Firmen gelieferten Daten erstellt. Regenta weist mit Nachdruck darauf hin, dass die veröffentlichten Angebote, Artikel und Daten keine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder zur Miete von Immobilien ist. Sie ersetzen auch nicht eine Beratung.