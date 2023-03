Kapitalanlage in Uetersen Zwei Wohnungen - Ein Preis!

Diese Immobilie in zentraler Lage von Uetersen ist die perfekte Alternative zu einer herkömmlichen Geldanlage: wertstabil und mit nachhaltig erzielbaren Mieteinnahmen!



Das historische Wohnhaus mit 6 Wohneinheiten wurde um 1825 erbaut und 1981 umfangreich wieder aufgebaut und renoviert. Beide Wohneinheiten sind in einem einfachen Zustand und sind fest und unbefristet an einen öffentlichen Träger vermietet.



Wohneinheit Nr. 2 im EG: Über rund 75,90 m² erstrecken sich die 2,5 Zimmer nebst Küche und Wannenbad. Die geräumige Küche mit Fronten in Holzoptik und genügend Platz für einen Esstisch ist zeitgleich ein Durchgangszimmer zum Wannenbad. Die 2,5 Zimmer sind mit unterschiedlichen Bodenbelägen versehen und überzeugen durch den geräumigen Schnitt.



Wohneinheit Nr. 3 im EG: Die geräumige Einzimmerwohnung mit ca. 49,82 m² verfügt über ein großzügig geschnittenes Zimmer mit direktem Zugang zu der eigenen Terrasse. Das Badezimmer mit Dusche ist gefliest und in zeitlosen Farbtönen gestaltet. Auch die Küche ist einfach gehalten, verfügt jedoch über ein Ceran-Kochfeld inklusive Backofen und Abzugshaube. Zahlreiche Fenster in der Wohnung lassen viel Tageslicht einfallen.



Bei einem Mieterwechsel empfiehlt sich eine Renovierung um auch den Mietzins zu optimieren. Parkplätze befinden sich hinter dem Haus und sind ebenso über einen Hintereingang zu erreichen.



Es wird beabsichtigt, beide Wohnungen zusammen zu verkaufen. Ein einzelner Abverkauf ist jedoch nicht ausgeschlossen. Sprechen Sie uns gerne an!

Ausstattung

Wohneinheit 2:

- Mietbeginn 01.10.2015

- 2,5 Zimmer, ca. 75,90 m²

- Fliesen oder Laminatboden

- Küche in Holzoptik, Durchgang zum Bad

- älteres, grün gefliestes Wannenbad mit Waschmaschinenanschluss

- eigener Kellerraum

- teilweise Holzvertäfelungen

- mtl. Hausgeld 393,04 €, inkl. 119,00 € Rücklage



Wohneinheit 3:

- Mietbeginn 15.02.2016

- 1 Zimmer, ca. 49,82 m²

- Fliesen oder Laminatboden, teilweise stärkere Abnutzungen

- kleine funktionale Küche, Durchgangsraum

- weiße Türzargen und Innnentüren

- hell gefliestes Duschbad mit Bidet und Waschmaschinenanschluss

- Terrassennutzung

- eigener Kellerraum

- mtl. Hausgeld 278,07 €, inkl. 79,60 € Rücklage





Allgemein

- 2 PKW-Stellplätze

- Gasheizung aus 1994

- Keller

- teilweise bestehender Denkmalschutz

Lagebeschreibung

Uetersen, die berühmte Rosenstadt an der Pinnau, liegt im Kreis Pinneberg und hat ca. 17.800 Einwohner. Uetersen bietet einen hohen Freizeit- und Erholungswert. Viele verschiedene Vereine haben ein großes Angebot an Sport- und Freizeitaktivitäten. Das Rosarium, der größte Rosenpark des Nordens, lädt zu langen und erholsamen Spaziergängen ein. Alle Schularten (Grundschule, Förderschule bis hin zum Gymnasium), Kindergärten, Ärzte und Apotheken sind in Uetersen vertreten. Geschäfte für den täglichen Bedarf finden Sie im Ortskern.

Von Uetersen aus erreichen Sie in ca. 15 Fahrminuten die A 23, Anschlussstelle Tornesch. Ebenso steht in Tornesch der nächstgelegene Bahnhof zur Verfügung, mit schneller Anbindung in die Hamburger Innenstadt oder in Richtung Flensburg/ Kiel und Sylt.

Sonstiges

Die Immobilie steht mit dem gesamten Äußeren Erscheinungsbild unter Denkmalschutz.



Mieteinnahmen:

- Wohnung Nr. 2 - 595,00 € Kaltmiete / 75,90 m²

- Wohnung Nr. 3 - 380,00 € Kaltmiete / 49,82 m²



- PKW-Stellplatz Nr. 2 - 20,00 € Kaltmiete

- PKW-Stellplatz Nr. 3 - 20,00 € Kaltmiete

