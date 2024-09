Vermietete Eigentumswohnung in Seevetal Meckelfeld

Die vermietete 3-Zimmer-Eigentumswohnung befindet sich im 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses mit insgesamt 16 Wohneinheiten. Das Gebäude liegt in einem ruhigen Wohngebiet in Seevetal-Meckelfeld, das sich durch seine familienfreundliche Umgebung und die Nähe zur Natur auszeichnet.

Die helle und gut geschnittene Wohnung verfügt über eine Wohnfläche von ca. 71,28 m², die sich auf drei Zimmer und einen Abstellraum verteilt. Das großzügige Wohnzimmer bietet ausreichend Platz für gemütliche Abend. Neben dem Schlafzimmer steht ein weiteres Zimmer zur Verfügung, welches flexibel als Kinderzimmer, Büro oder Gästezimmer genutzt werden kann. Die Wohnung ist mit einer Einbauküche ausgestattet. Das Badezimmer verfügt über eine Badewanne. Ein der Wohnung zugeordneter Kellerraum bietet zusätzlichen Stauraum. Zudem stehen den Bewohnern ein gemeinsamer Waschkeller sowie ein Fahrradkeller zur Verfügung.

Die Wohnung ist seit dem 15.12.2012 solide vermietet. Die aktuelle Kaltmiete beträgt 550,00 € pro Monat, wobei ein Erhöhungspotential besteht. Der Mieter hat eine Garage für monatlich 52 € angemietet.

Dank der ruhigen Lage und der soliden Vermietung eignet sich diese Wohnung sowohl für Kapitalanleger als auch für zukünftige Selbstnutzer, die die Vorzüge von Seevetal-Meckelfeld zu schätzen wissen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann kontaktieren Sie uns gerne, um einen Besichtigungstermin zu vereinbaren.

Lagebeschreibung

Seevetal-Meckelfeld ist ein äußerst beliebter Ortsteil der Gemeinde Seevetal, der sich durch seine hervorragende Infrastruktur und die Nähe zur Natur auszeichnet. Die Lage bietet eine perfekte Balance zwischen ruhigem Wohnen im Grünen und der schnellen Erreichbarkeit urbaner Zentren.



Meckelfeld liegt nur wenige Kilometer südlich von Hamburg und bietet eine ausgezeichnete Verkehrsanbindung. Über die Autobahnen A1 und A7 sowie die Bundesstraße B75 erreichen Sie die Hamburger Innenstadt in etwa 20 Minuten. Der Bahnhof Meckelfeld bietet zudem direkte Zugverbindungen nach Hamburg, was die Lage für Pendler besonders attraktiv macht.



In Meckelfeld finden Sie eine Vielzahl von Einkaufsmöglichkeiten, die den täglichen Bedarf abdecken. Supermärkte, Bäckereien, Apotheken und verschiedene Fachgeschäfte sind schnell erreichbar. Darüber hinaus bietet der Ortskern diverse Restaurants, Cafés und Dienstleister.



Familien profitieren von einem breiten Angebot an Kindergärten, Grundschulen und weiterführenden Schulen in der Umgebung. Die Bildungseinrichtungen sind gut erreichbar und genießen einen hervorragenden Ruf.



Die Lage in Seevetal-Meckelfeld bietet zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. Natur- und Sportliebhaber kommen hier voll auf ihre Kosten. Die umliegenden Wälder, Felder und Naturschutzgebiete laden zu ausgedehnten Spaziergängen, Radtouren und Outdoor-Aktivitäten ein. Zudem gibt es in Meckelfeld diverse Sportvereine, ein Schwimmbad und verschiedene Freizeitangebote für Jung und Alt.

Sonstiges

*3,57 % inkl. ges. MwSt. verdient und fällig bei notarieller Beurkundung. Wir haben einen provisionspflichtigen Maklervertrag in gleicher Höhe (3,57 %) mit dem Verkäufer abgeschlossen.

