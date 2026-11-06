Veröffentlicht am 06.11.2026

Bispingen. Veränderung gehört zum Leben wie die wechselnden Jahreszeiten zur Natur. Doch nicht jede Saat geht auf, nicht jeder Plan führt zum gewünschten Ergebnis und nicht jede Ernte fällt so aus, wie wir es uns erhofft haben. Gerade dann zeigt sich, was uns wirklich widerstandsfähig macht: die Fähigkeit, Rückschläge anzunehmen, aus ihnen zu lernen und wieder nach vorne zu schauen.

Christian Bruns, Landwirt, Unternehmer und "Transformations-Bauer" kennt Missernten nicht nur aus der Landwirtschaft. “Persönliche Schicksalsschläge, unternehmerische Herausforderungen und wirtschaftliche Krisen haben mich immer wieder vor die Frage gestellt: Wie geht es weiter, wenn das Leben anders läuft als geplant? Als Transformations-Bauer habe ich gelernt, dass Wachstum nicht bedeutet, jede Krise verhindern zu können. Es bedeutet, mit dem umzugehen, was ist, und die Voraussetzungen für Neues zu schaffen”.

Mit eindrucksvollen Geschichten aus seinem Leben und faszinierenden Parallelen zur Unternehmenswelt zeigt er, warum Rückschläge nicht das Ende einer Entwicklung sein müssen. Er möchte dazu ermutigen, sich selbst und anderen mit mehr Gnade zu begegnen, Schwierigkeiten ehrlich anzusprechen und trotz Unsicherheit Zuversicht zu bewahren.

Was bedeutet das für Unternehmen, die sich verändern müssen, während Märkte, Technologien und Anforderungen immer komplexer werden?Christian Bruns zeigt, wie Führungskräfte Orientierung geben, Vertrauen schaffen und eine Kultur fördern können, in der Fehler nicht vertuscht, sondern als Ausgangspunkt für Verbesserungen genutzt werden. Er ist überzeugt überzeugt: Resiliente Teams suchen nicht zuerst nach Schuldigen, sondern nach Lösungen. Sie übernehmen Verantwortung, lernen gemeinsam und bleiben auch dann handlungsfähig, wenn nicht alles nach Plan läuft.

“Mit meiner Keynote möchte ich Mut machen, Rückschläge als Teil jeder Entwicklung zu begreifen und auch in schwierigen Zeiten die Grundlage für neues Wachstum zu schaffen. Denn nicht jede Ernte lässt sich retten. Aber wir können entscheiden, was wir aus ihr lernen – und welche Saat wir als Nächstes ausbringen.”

Nicht jede Veränderung verläuft nach Plan. Nicht jede Investition zahlt sich sofort aus. Nicht jede Entscheidung führt zum gewünschten Ergebnis. Umso wichtiger ist es, Menschen in Unternehmen zu stärken, die mit Rückschlägen umgehen, gemeinsam Lösungen entwickeln und den Mut haben, weiterzumachen.

Christian Bruns, Landwirt, Unternehmer und "Transformations-Bauer" sieht die Natur als Lehrmeisterin für persönliches Wachstum und unternehmerischen Wandel. Er spricht offen über eigene Rückschläge und Erfahrungen und verbindet sie mit den Herausforderungen, vor denen Menschen und Unternehmen heute stehen. Mit seiner authentischen, nahbaren Art möchte er Mut machen, neue Perspektiven einzunehmen, Verantwortung zu übernehmen und auch nach schwierigen Zeiten wieder den nächsten Schritt zu gehen.

Vortrag Christian Bruns

17. November, 19 - 21 Uhr

Get Together 18.30 Uhr

Ralf Schumacher Kartcenter, Horstfeldweg 5, 29646 Bispingen

ANMELDUNGEN: bispingen-erleben@business-und-events.de