Veröffentlicht am 06.02.2024

Bispingen | Gunnar Haberland, Schauspieler und Spezialist für Auftritt und Wirkung" ist am 06. März um 19 Uhr zu Gast im Center Parcs Bispinger Heide mit seinem Vortrag: Erfolgsfaktor Auftritt – Wirkungsvolle Präsenz in analoger und digitaler Welt.

Gunnar Haberland zu seinem Vortrag: " In meiner Welt des Schauspiels ist der Erfolgsfaktor Auftritt allgegenwärtig. Ein Theaterstück, ein Film, oder ein Musical kann nur erfolgreich werden, wenn die Schauspieler es schaffen, ihre Rollen überzeugend zu verkörpern und ihr Auftritt die Inszenierung zum Erfolg führt. Dazu gehört das Bewusstsein für Körper, Stimme und innere Haltung, damit Präsenz und eine Atmosphäre entsteht, die alle begeistert.

Präsentationen, Vorträge, Meetings und Verkaufsgespräche im B2B-Bereich spielen zwar nicht auf der Theaterbühne, sondern auf der Business-Bühne, doch der Erfolgsfaktor Auftritt, ist auch hier allgegenwärtig.

Der Auftritt steht oft im Mittelpunkt eines Gespräches, eines Meetings oder einer Präsentation, doch noch öfter, ist das Bewusstsein dafür gar nicht vorhanden. Zu oft liegt der eigene Fokus dabei auf Power-Point und Co., die eigentlich visuelle Hilfsmittel sind. Wie gelingt es so aufzutreten, dass der Fokus bei uns liegt? Wir sind die wichtigste Präsentation selbst. In jedem Moment. In jeder Situation. Wir wecken Sympathie, Motivation und Emotion.

Die Wirkung, die wir auf andere haben, ist entscheidend für unseren Erfolg im Beruf und im privaten Leben. Ob in der analogen, oder jetzt vermehrt vor der Webcam, in der digitalen Welt - ein souveräner Auftritt ist unerlässlich, ein sympathischer Auftritt ein Türöffner, ein kompetenter Auftritt unsere Visitenkarte, um Ziele zu erreichen und Beziehungen aufzubauen. In diesem Vortrag lernen sie, wie sie ihre Auftritts-Präsenz optimal entfalten und einsetzen und ihre Wirkung auf andere verbessern können."

Die Themen des Vortrages:

- Wie entsteht Präsenz und was löst sie aus?

- Bewusstsein: Wie können wir, durch bewusste Gestaltung der inneren Absicht, Präsenz und Leitplanke für den Auftritt kreieren?

- Körpersprache: Wie können wir bewusst eine souveräne und positive Wirkung zu erzielen?

- Stimme: Wie können wir unsere Stimme bewusst einsetzen, um klar und verständlich zu sprechen und Emotionen zu wecken?

- Kamerawirkung: Wie können wir die Kamera miteinbeziehen und verstehen, wie sie uns bestmöglich unterstützen kann?

Dieser interaktive Vortrag mit Gunnar Haberland, Schauspieler und Spezialist für Auftritt und Wirkung richtet sich an alle, die ihre Präsenz und Wirkung auf andere verbessern möchten, sei es im beruflichen oder privaten Umfeld. Der Vortrag vermittelt praxisnahe Tipps, die sofort umsetzbar sind und für eine positive Veränderung sorgen werden.

Der an der renommierten Schule für Schauspiel Hamburg ausgebildete und langjährig tätige Schauspieler, Business-Trainer (BDVT), zertifizierter persolog Persönlichkeitsmodel-Trainer und S.C.I.L. - Master ist Spezialist für Auftritt und Wirkung, mit mehr als 20 Jahren Bühnen- und Kameraerfahrung.

Bei zahlreichen nationalen und auch internationalen Auftritten als professioneller Schauspieler, u.a. Deutschen Schauspielhaus Hamburg, bremer shakespeare company, Berliner Kriminal Theater, Londoner Globe Theatre, sowie für ZDF, RTL und diverse Film- und Sprecherproduktionen, hat er in zwei Jahrzehnten Methoden und Techniken für wirkungsvolle Auftritte und überzeugendes Auftreten kennengelernt und weiterentwickelt.

ANMELDUNGEN: bispingen-erleben@business-und-events.de