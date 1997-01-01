Top-Kapitalanlage Bis zu 20 Wohneinheiten in citynaher Lage der Hansestadt Greifswald

Zum Verkauf stehen bis zu 20 einzelne Wohneinheiten in einer gepflegten Wohnanlage aus dem Baujahr 1997 in zentraler Lage der Hansestadt Greifswald. Die Wohnanlage besteht aus einem Vorderhaus mit insgesamt 50 Wohnungen, einem separaten Hinterhaus mit weiteren 20 Wohnungen sowie einer Tiefgarage mit 54 Stellplätzen und einem Parkplatz mit 18 Außenstellplätzen. Die angebotenen 1- und 2-Zimmer-Wohnungen befinden sich ausschließlich im Vorderhaus und verfügen über Wohnflächen von ca. 31 bis 45 m². Die hier angebotene 1-Zimmer-Wohnung umfasst 30,82 m² und befindet sich im I. Obergeschoss.



Die Nähe zur Universität macht die Wohnungen besonders attraktiv für die Vermietung an Studenten und Mitarbeiter der Universität. Bereits heute wird ein Großteil der Wohnungen von Studierenden bewohnt, was die nachhaltige Vermietbarkeit dieses Standorts unterstreicht.



Die monatlichen Nettomieteinnahmen liegen aktuell je nach Wohneinheit bei 356 € bis 524 € sowie zusätzlich 60 € für die Tiefgaragenstellplätze.



Die Wohnungen verfügen unter anderem über folgende Ausstattungsmerkmale:

•Einbauküche

•Tageslicht- bzw. Duschbad

•Laminatboden in den Wohnräumen und im Flur

•Fliesenbeläge in Küche und Bad

•überwiegend Balkon

•eigener Kellerabstellraum

•laufend modernisierte und instand gehaltene Wohnungen

•jeweils ein zugeordneter Pkw-Stellplatz der für 10.000 € zu erwerben ist



Eine hervorragende Gelegenheit für Investoren, von der konstant hohen Nachfrage nach Wohnraum in Greifswald zu profitieren.



Nutzen Sie diese besondere Gelegenheit in einem gefragten Wohnungsmarkt zu investieren und sprechen Sie uns an!

Lagebeschreibung

Die Wohnanlage befindet sich in der beliebten südlichen Mühlenvorstadt, einem gefragten Wohnstandort der Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Das Stadtzentrum liegt lediglich rund einen Kilometer entfernt und ist daher in kürze erreichbar. Das Wohnumfeld zeichnet sich durch eine gewachsene, gepflegte Bebauung sowie eine hervorragende Infrastruktur aus. Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, Apotheken, Restaurants und Cafés befinden sich ebenso in fußläufiger Entfernung wie die Greifswalder Innenstadt mit ihrem vielfältigen Angebot an Einzelhandel und Dienstleistungen.



Greifswald zählt zu den bedeutendsten Wissenschafts- und Wirtschaftsstandorten Mecklenburg-Vorpommerns. Die Stadt liegt malerisch am Greifswalder Bodden zwischen den Inseln Rügen und Usedom und verbindet eine hohe Lebensqualität mit einer ausgezeichneten Verkehrsanbindung. Als Kreisstadt des Landkreises Vorpommern-Greifswald verfügt sie über eine moderne Infrastruktur und ein attraktives Wohn- und Arbeitsumfeld.



Besonders prägend für den Standort ist die renommierte Universität Greifswald mit ihrer Universitätsmedizin. Gemeinsam bilden sie den größten Arbeitgeber der Region und ziehen jährlich zahlreiche Studierende, Wissenschaftler und Fachkräfte aus dem In- und Ausland an. Mit rund 10.000 eingeschriebenen Studierenden besteht eine dauerhaft hohe Nachfrage nach Wohnraum – insbesondere nach gut gelegenen, kompakten Wohnungen. Ergänzt wird die Wirtschaftsstruktur durch innovative Forschungs- und Dienstleistungsunternehmen sowie die maritime Wirtschaft, unter anderem mit dem international bekannten Yachtbauer HanseYachts.



Die Kombination aus universitärer Prägung, wirtschaftlicher Stabilität und der attraktiven Lage an der Ostseeküste macht Greifswald zu einem nachhaltigen und zukunftssicheren Investitionsstandort mit ausgezeichneten Vermietungsperspektiven.

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