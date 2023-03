Veröffentlicht am 10.03.2023

Natürlichkeit und Wahrhaftigkeit stehen bei der Entwicklung unserer Naturpflegeprodukte im Vordergrund. Gepaart mit einer unerschöpflichen Kreativität der Produktentwicklerin und Unternehmerin Shaoyun Liang konnte ihre Naturkosmetik schon viele Herzen auf tiefer Ebene berühren. Die einen möchten Hautkrankheiten ein Ende setzen, die anderen ihre Gesundheit durch Anti-Aging Produkte, Gesundheitstees und Naturseifen erhalten. Egal bei welchem Anliegen, mittlerweile sind wir alle große Naturliebhaber geworden und wissen die Heilwirkung der TCM Kräuter sehr zu schätzen. Immer wieder spüren wir bei Kundengesprächen, dass sie sich noch mehr echte Naturkosmetik in hoher Qualität wünschen, um industriell hergestellte Produkte mit fraglichen Inhaltsstoffen zu ersetzen. Zurzeit findet in diesem Bereich eine enorm große Veränderung statt, uns wird bewusst, dass wir tief mit der Natur verwurzelt sind und sie in uns ist. Shaoyun Liang ist sich dessen schon lange bewusst und möchte sich nun einer neuen Herausforderung widmen: Einer natürlichen Make-up Linie! Manche mögen denken, dass es mittlerweile in jeder Drogerie mindestens eine Make-up Linie basierend auf Naturkosmetik gibt und, dass dies ja nun wirkliche nichts Neues und Außergewöhnliches sei. Doch haben Sie sich schon mal mit den „natürlichen“ Inhaltsstoffen der Naturprodukte auseinandergesetzt? Wir alle wissen, dass man auch in der Natur Substanzen finden kann, die unserem Körper nicht guttun und ihm sogar schaden können. Um die industriellen Zusätze einer Make-up Linie zu ersetzen, kommen leider dennoch für zahlreiche Firmen natürliche Stoffe von besagten Pflanzen in Frage, um den gewünschten Effekt und die Wirksamkeit der Produkte zu erzeugen. Dass viele Stoffe wie Titandioxid dabei in verdacht stehen krebserregend zu sein oder unserem Körper auf eine andere Art und Weise schaden können, bleibt von den Verbrauchern unbemerkt. Shaoyun Liang hat es sich hier zur Aufgabe gemacht durch Ihre ausgewählten Inhaltsstoffe ein klares Statement zu setzen: Auch giftige und schädliche Pflanzen sind Teil der Natur, gehören aber auf keinen Fall in eine Make-up Linie! Nach dieser Erkenntnis wurde sie erst mit der eigentlichen Herausforderung konfrontiert. Denn es kam die Frage auf welche natürlichen Stoffe, die der Haut nicht schaden, die gewünschten Effekte aufweisen. Doch hier fand sie durch Ihre Offenheit und Kreativität schnell eine Antwort. Denn die Natur ist voller Farben, die in Kräutern, Blüten, Gemüse und Obst zu finden sind und genau das bildet die Basis ihrer Bio Make-up Linie. Lippenstift, Make-up, Liedschatten und Co. lassen sich von einer ganz neuen Seite kennenlernen. Ohne Titandioxid oder Zusätze und fraglichen Inhaltstoffen bringen sie die natürliche Schönheit einer jeden Seele zum Ausdruck. Shaoyun’s unbedenkliche und tierversuchsfreie Bio Make-up Linie ist für jeden Naturliebhaber ein Traum. Die Produkte lassen sich einfach auftragen und geben jeder Person ein gutes Gefühl. Und hier noch ein ganz besonderer Nebeneffekt: Die Naturprodukte haben gleichzeitig eine pflegende Wirkung und schützen die Haut vor dem Austrocknen. Trockene Haut, Hautirritationen und Rötungen nach dem Auftragen von Make-up gehören hier der Vergangenheit an. Außerdem lässt sich das Make-up sanft mit Shaoyun’s Kräuter-Gesichtsreinigung abtragen – hier können Sie ganz bewusst auf Abschminktücher, die die Haut reizen verzichten, sodass ihre Haut auch anschließend frisch, gesund und gepflegt aussieht. Egal ob bei ihrer täglichen Arbeit im Büro oder bei einem besonderen Anlass – mit Shaoyun’s Make-up Linie fühlen Sie sich wohl in Ihrer Haut und strahlen sichtbar Schönheit und Eleganz aus.