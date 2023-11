Veröffentlicht am 22.11.2023

Hamburg (em) Bei der Hamburger Bestenehrung sind 73 Hamburger Auszubildende des Jahrgangs 2022/2023 in der Handelskammer Hamburg ausgezeichnet worden. Die jetzt ausgebildeten Fachkräfte haben ihren Ausbildungsabschluss mit der Note 1 (91,5 von 100 Punkten) abgeschlossen und darüber hinaus als Beste ihres Ausbildungsberufes die höchste Punktzahl erzielt.

Der Spitzenreiter aus Hamburg erreichte in seiner Koch-Ausbildung beim Fisch-Restaurant Rive 100 Punkte. Bei der feierlichen Urkundenübergabe im Börsensaal der Handelskammer hielt er neben Handelskammer-Präses Norbert Aust und Bildungssenator Ties Rabe ebenfalls ein Grußwort und beglückwünschte Hamburgs Ausbildungsbeste. Im Anschluss konnten sich alle Beteiligten über Weiterbildungsmöglichkeiten bei der Bildungsplattform Lebenslanges Lernen der Handelskammer informieren.

Präses Norbert Aust: „Die 73 Hamburger Besten zeigen, wie viel Power und Potenzial in unserem Nachwuchs steckt. Sie stehen hier heute stellvertretend für alle, die ihre Ausbildung im Sommer erfolgreich in Hamburg abgeschlossen haben und die für die Zukunft unseres Wirtschaftsstandorts dringend gebraucht werden. Ein großer Dank geht auch an unsere Ausbildungsbetriebe und die Berufsschulen, die diesen Weg ermöglichen. Denn bis 2035 werden rund 112.000 Fachkräfte mit beruflichem Hintergrund fehlen, wenn wir nicht gemeinsam gegensteuern. Lasst uns weiter die duale Ausbildung feiern und dafür werben, wie mit unserer bundesweiten Kampagne Jetzt #könnenlernen!“

Bildungssenator Ties Rabe: „Heute durften wir junge Menschen ehren, die den Lebensabschnitt Ausbildung mit Auszeichnung gemeistert und sich damit den Weg in eine erfolgreiche Karriere geebnet haben. Sie haben nach der Schule ihren Traumjob in Industrie und Handel gefunden und sind mit Neugierde, Fleiß und Herzblut die besten ihres Jahrgangs geworden. Als zukünftige Fachkräfte sind sie Vorbild für unsere Schülerinnen und Schüler und zeigen einmal mehr, wie hochwertig die duale Ausbildung in Hamburg aufgestellt ist mit modernen Berufsschulen und engagierten Ausbildungsbetrieben. Ich wünsche allen diesjährigen Besten für ihre Zukunft alles Gute! Bewahren Sie ihren Wissensdurst, lernen Sie lebenslang weiter und eröffnen sich damit spannende berufliche Wege.“

Hintergrundinfos zur Bestenehrung unter www.hk24.de/bestenehrung.

Bis 2035 werden Hamburg laut Fachkräftemonitor 133.000 Fachkräfte fehlen. Davon werden 112.000 Fachkräfte mit einem beruflichen Bildungshintergrund benötigt. Um dem Entgegenzuwirken hat die Handelskammer gemeinsam mit Unternehmerinnen und Unternehmern eine Fachkräftestrategie entwickelt. Ein Schwerpunkt ist dabei, die Aus- und Weiterbildung noch mehr zu fördern.