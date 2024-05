Veröffentlicht am 29.04.2024

Hamburg (em) Hamburger Unternehmen suchen händeringend nach Auszubildenden. 1.580 freie Stellen stehen aktuell in der Online-Lehrstellenbörse der Handelskammer Hamburg zur Verfügung. Die meisten Auszubildenden werden im Groß- und Außenhandel, in der Gesundheitswirtschaft und bei den Banken gesucht.

Dr. Malte Heyne, Hauptgeschäftsführer der Handelskammer Hamburg: „Der Fachkräftemangel ist eines der größten Geschäftsrisiken für die Hamburger Unternehmen. Er wird daher ein Schwerpunktthema der Handelskammer in den kommenden Jahren bleiben, denn die Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes und seine Innovationskraft hängen maßgeblich davon ab, ob es gelingt, Fachkräfte nach Hamburg zu holen oder sie hier auszubilden.“

Groß- und Außenhändler und die Gesundheitswirtschaft haben aktuell den größten Bedarf

Um die offenen Lehrstellen zu besetzen, haben Unternehmen die Möglichkeit, sich Jugendlichen zu präsentieren und für eine Ausbildung zu werben. Am 18. Juni von 10 bis 14 Uhr findet die Vermittlungsveranstaltung "Meet&Match - Ahoi, Ausbildung!" an einem ungewöhnlichen Ort, nämlich dem Kai 10, einem Hausboot an der Amsinckstraße 53 statt.

Im Rahmen der beruflichen Orientierung findet in den Sommerferien erstmals die Hamburger Praktikumswoche statt. Dieses neue Leuchtturmprojekt der Berufsorientierung soll nach dem Prinzip „5 Tage, 5 Unternehmen, 5 Berufsfelder“ allen Hamburger Schülerinnen und Schülern ab 15 Jahren die Möglichkeit geben, freiwillig praktische Einblicke in die Arbeitswelt zu bekommen.