Gut besuchtes Café & Bar in liebevolle Hände abzugeben * Ein Traum im Herzen von Hamburg Rotherbaum !

Von 2018 bis heute wird in der von uns angebotenen Gewerbe-Einheit die "SEMESTER Sushi Café & Bar" betrieben. Ein einzigartiges gastronomisches Konzept, welches sich in der belebten Grindelallee im Herzen von Hamburg befindet. Diese fusionierte Sushi-Bar bietet nicht nur exquisiten Genuss von hochwertigem Sushi, sondern auch eine einladende Atmosphäre, die durchdachtes Design und aufmerksamen Service kombiniert.

Ausstattung

Extras:

- 2018 komplett kernsaniert

- wunderschön eingerichtete Sushi-Bar

- hochwertig ausgestattetes Café

- traumhaft zentrale Lage

- 109 m²

- zzgl. Lager 54 m²

- sofort verfügbar !

- sofort starten & loslegen !

- Abstandszahlung für die komplette Ausstattung & das Inventar (hochwertige holländische Markenware) NUR 80.000,- Euro

- Courtage: 3 Nettomieten zzgl. MwSt.

Lagebeschreibung

Diese beliebte Bar befindet sich in Hamburg im beliebten Stadtteil Rotherbaum. Mitten an der Grindelallee, die bekannt ist für ihre vielfältige gastronomische Szene und ihre lebhafte Atmosphäre. Verkehrstechnisch ist die Lage sehr gut mit Auto und öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen.

Sonstiges

Energieausweis ist beantragt und liegt spätestens zur Besichtigung vor.



