Investieren mit Freiraum - energieeffiziente, teilvermietete Stadtvilla mit 5 Wohnungen

Dieses teilvermietete Mehrfamilienhaus mit 5 Wohneinheiten vereint eine exklusive Ausstattung, eine tolle Lage und höchste Energieeffizienz zu einer guten Investition in die Zukunft. Die Kombination aus modernster Technik, hochwertigen Materialien und durchdachtem Design macht dieses Objekt zu einem besonders attraktiven Objekt für anspruchsvolle Kapitalanleger, die Wert auf Nachhaltigkeit und Komfort legen. In einer bevorzugten Lage Hamburgs gelegen, besticht das Gebäude durch seine moderne Architektur, großzügige Grundrisse und durchdachte Details. Aktuell sind 3 der 5 Wohnungen vermietet.



Das Gebäude wurde mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe ausgestattet, die für eine umweltfreundliche und kostengünstige Beheizung sorgt. In Verbindung mit der Fußbodenheizung und der Lüftungsanlage entsteht ein behagliches und gleichmäßiges Raumklima – sowohl im Winter als auch im Sommer. Das Mehrfamilienhaus erfüllt die neuesten Energiestandards und garantiert so niedrige Betriebskosten und eine exzellente Energiebilanz.



Alle Wohnungen sind mit zeitlosen, modernen weißen Einbauküche mit Granitarbeitsplatten ausgestattet. Die edlen Bäder sind mit hochwertigen Sanitärobjekten von Villeroy & Boch versehen, die durch ihr modernes Design und ihre Funktionalität bestechen. In Kombination mit Grohe Armaturen und Fensterbänken sowie Waschtischen aus Naturstein wird jeder Badebereich zum exklusiven Rückzugsort.



Das Mehrfamilienhaus befindet sich in einer der besten Wohnlagen Hamburgs, die eine perfekte Mischung aus urbanem Leben und naturnaher Ruhe bietet. Hier profitieren die Bewohner von einer ausgezeichneten Verkehrsanbindung, die eine schnelle Erreichbarkeit des Hamburger Stadtzentrums und weiterer Stadtteile gewährleistet. Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Cafés sowie Schulen und Kindergärten befinden sich in direkter Umgebung und machen die Lage besonders attraktiv für Familien und Berufspendler.

Ausstattung

2-Zi. Erdgeschosswohnung links: 87,25 m²

3-Zi. Erdgeschosswohnung rechts: 98,25 m²

2-Zi. Dachgeschosswohnung links: 81,76 m²

3-Zi. Dachgeschosswohnung rechts: 92,76 m²

4-Zi. Penthousewohnung: 123,31 m²

Gesamtwohnfläche gem. Baugenehmigung: 483,33 m²

Nutzfläche: 252,70 m²

Lagebeschreibung

Die Immobilie befindet sich im begehrten Hamburger Stadtteil Hummelsbüttel. Die gewachsene Wohnlage verbindet ein ruhiges, grünes Umfeld mit einer ausgezeichneten Infrastruktur und kurzen Wegen zu Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Kindertagesstätten sowie dem öffentlichen Nahverkehr. Die Nähe zum Alstertal und zahlreichen Grünflächen macht den Standort besonders attraktiv für Familien und Berufstätige.



Die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist hervorragend. Die Bushaltestelle „Am Gehöckel“ befindet sich nur wenige Schritte von der Immobilie entfernt. Von hier verkehren unter anderem die MetroBus-Linie 24 sowie die Buslinien 174, 176 und 179 mit direkten Verbindungen in Richtung Niendorf Markt, Ohlsdorf, Volksdorf, Poppenbüttel und Borgweg. Der S-Bahnhof Poppenbüttel (S1) ist in wenigen Busminuten erreichbar und bietet eine direkte Verbindung in die Hamburger Innenstadt, zum Hauptbahnhof sowie – über Ohlsdorf – zum Hamburger Flughafen. Auch der Bahnhof Kornweg (Klein Borstel) liegt nur rund 800 Meter entfernt.



Mit dem Pkw gelangen Sie über den Poppenbütteler Weg, die Hummelsbütteler Hauptstraße sowie die Langenhorner Chaussee zügig in die Hamburger Innenstadt, zum Flughafen Hamburg sowie zu den Autobahnen A7 und A1.



Familien profitieren von einem ausgezeichneten Bildungsangebot. In unmittelbarer Umgebung befinden sich die Grundschule Schule Grützmühlenweg, das Gymnasium Hummelsbüttel sowie die Stadtteilschule Poppenbüttel. Mehrere Kindertagesstätten, darunter die Kita Pinocchio, die Kita Mikuteit sowie weitere kirchliche und private Betreuungseinrichtungen, sind bequem zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar.



Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf befinden sich in unmittelbarer Nähe. Das Nahversorgungszentrum rund um den Hummelsbütteler Markt mit Supermärkten, Bäckereien, Ärzten und Apotheken ist schnell erreichbar. Darüber hinaus bietet das Alstertal-Einkaufszentrum (AEZ) in Poppenbüttel mit über 240 Fachgeschäften, Restaurants und Cafés ein vielfältiges Shopping-Angebot.



Zahlreiche Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten befinden sich praktisch vor der Haustür. Das nahegelegene Alstertal, das Hummelsbütteler Moor sowie weitläufige Spazier- und Radwege bieten einen hohen Freizeitwert. Sportvereine, Fitnessstudios und verschiedene Freizeitangebote ergänzen die ausgezeichnete Wohnqualität.

Sonstiges

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