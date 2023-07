MEHRfamilienhaus mit 18 WE in der Hauptstadt von Schleswig-Holstein

Dieses von uns zu vermittelnde Mehrfamilienhaus aus der Jugenstilzeit, liegt im Stadtteil Schreventeich, mitten im Herzen der Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins, nur einen Steinwurf entfernt vom Schrevenpark, der grünen Oase Kiels. Prunkvolle Gründerzeitbauten umschließen den großzügig um einen See angelegten Park mit schönem, altem Baumbestand. Im Sommer versammeln sich viele Student*innen auf der großen Wiese zum Grillen mit Blick auf den Schreventeich. Kiel ist die Studentenstadt am Meer und einer der wenigen deutschen Städte mit Stränden direkt an der Ostsee. Diese Beliebtheit bei Menschen aller Altersklassen ist das Fundament der sehr guten Vermietungslage, in der begehrten Ostseestadt Kiel. Dieses Zinshaus mit Potential, Indexmietverträgen und ohne Sanierungsstau ist sowohl als langfristiges Investment genauso interessant, sowie die Aufteilung in Eigentumswohnungen und deren folgenden einzelnen Verkauf, wenn eine Wohnung frei wird. Teilen, renovieren und einzeln verkaufen ist gerade in Zeiten wie jetzt, wo mehr renoviert als neu gebaut wird, ein bewährtes Geschäftsmodell mit Zukunft.

Ausstattung

Extras:

- installierte Fernwärme 2020 NEU

- Kein GEG-Heizungsstress

- Energieeffizienzklasse D

- EAW noch mit Öl-Hzg. berechnet

- elektr. Steigleitungen 2022 NEU

- Stromzähleranlage 2018 NEU

- Fassadendämmung Hof 2009 NEU

- Balkone Hofseite 2009/10 NEU

- Dämmplattenverlegung DB ca. 2005 NEU

- Dachabdichtungslage ca. 2000 NEU

- Kein Sanierungsstau

- u.v.m.

Lagebeschreibung

Kiel ist Norden & Lebensqualität! Kiel ist Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins und zugleich die nördlichste Großstadt Deutschlands. Die Kieler Förde reicht bis in das Herz der Stadt - sie öffnet den Menschen Horizonte und ist zugleich wichtiger Knotenpunkt. Der Kieler Hafen schlägt mit seinen Kreuzfahrt- und Fährterminals die Brücke nach Skandinavien und ins Baltikum. Es ist vor allem die nordische Mentalität, die hier für jeden erlebbar wird. Weite Horizonte, der Wind und immer wieder das Meer - das ist es, was Kiel ausmacht. Die unmittelbare Nähe zur Ostsee, viel Seeluft und das maritime Flair einer Hafenstadt machen Kiel so lebenswert. Bei alldem ist Kiel weder beschauliche Kleinstadt noch hektische Metropole. Kiel ist eine entspannte Großstadt am Meer - mit der Weite der Ostsee und zugleich kurzen Wegen, mit einem in den vergangenen Jahren immer weiter gewachsenen Stadtbild und viel Tradition. Aber auch abseits des Ufers hat Kiel viel zu bieten: Theater, Museen, Galerien, dazu eine vielschichtige Gastronomie- und Veranstaltungsszene machen die Stadt auch zum kulturellen Mittelpunkt des Landes. Mit der Kieler Woche feiert die Stadt jedes Jahr das größte Sommerfest im Norden Europas und die zugleich größte Segelsportveranstaltung der Welt. Kiel ist familienfreundlich. Strategisches Ziel ist es, eine der kinderfreundlichsten Großstädte Deutschlands zu werden. Und das in allen Bereichen - vom Wohnangebot über die Infrastruktur bis zum sozialen Umfeld.

Sonstiges

