B2B Wirtschaft
B2B Wirtschaft
Kreis Nordfriesland

Ihr Ansprechpartner für
Gewerbeimmobilien im Kreis Nordfriesland

« Immobilienübersicht
Norddorf auf Amrum

Norddorf auf Amrum: Ruhende Pension "Onkel Toms Hütte" sucht neue Besitzer.

Ansicht West
Ansicht Nord
Luftbild
Frühstücksraum
Frühstücksraum
Doppelzimmer

Objektdaten

  • ImmoID: L1862
  • Ort: Norddorf auf Amrum
  • Baujahr: 1962
  • Zimmer: 11 Zimmer
  • Wohnfläche: 220 m²
  • Gesamtfläche: 484 m²
  • Grundstück: 8.148 m²
  • Kaufpreis: 375.000,00 €
  • Courtage: Der Erwerb ist für Kaufende provisionsfrei.
  • Energiepass: VERBRAUCH
  • End­energie­verbrauch (Wärme): 112.2 kWh/(m²·a)

Anbieter

Kaltenkirchener Bank Niederlassung Vereinigte VR Bank eG - Immobilienzentrum

Ansprechpartner

Thilo Heymann Thilo Heymann
Tel.: 00494682942241
E-Mail schreiben

Ruhende Pension "Onkel Toms Hütte"
Großzügige Raumaufteilung mit mehreren Gästezimmern
Gemeinschaftsbereiche wie z.B. Frühstücksraum
Großer Außenbereich mit Sitzgelegenheiten
Ausreichend Parkmöglichkeiten direkt am Haus
Benötigt anfangs eine höhere Aufmerksamkeit, da Renovierungs- und Sanierungsstau
Außenbereich von Norddorf, kein Bebauungsplan
Teilkeller vorhanden

Die von der Regenta GmbH (im folgenden Regenta genannt) veröffentlichten Beiträge, Inhalte und Daten sind mit Sorgfalt erfasst. Dennoch können weder Regenta noch deren Datenlieferanten oder Anbieter für die Richtigkeit eine endgültige Gewähr übernehmen. Die Inhalte, wie Nachrichten, Fotos, Angebote und Beiträge beruhen auf Meldungen von Dritten. Angebots- und Unternehmensprofile werden aufgrund der von den Firmen gelieferten Daten erstellt. Regenta weist mit Nachdruck darauf hin, dass die veröffentlichten Angebote, Artikel und Daten keine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder zur Miete von Immobilien ist. Sie ersetzen auch nicht eine Beratung.

Weitere Kapitalanlagen

Kapitalanlagen • Immobilienprojekte
Nähe Hamburg - 3 Zimmerwohnung in bester Wohnlage von Garstedt
Norderstedt

Nähe Hamburg - 3 Zimmerwohnung in bester Wohnlage von Garstedt

Vermietete Eigentumswohnung mit Entwicklungspotential in gefragter Wohnlage von Norderstedt
Norderstedt

Vermietete Eigentumswohnung mit Entwicklungspotential in gefragter Wohnlage von Norderstedt

Quickborn: Ein sicherer Hafen für eine rentierliche Anlage!
Quickborn

Quickborn: Ein sicherer Hafen für eine rentierliche Anlage!

5% Rendite * 3 Wohnungen im Mehrfamilienhaus
Itzehoe

5% Rendite * 3 Wohnungen im Mehrfamilienhaus

Top Anlageimmobilie! Modernisierte Erdgeschosswohnung in Henstedt-Ulzburg
Henstedt-Ulzburg

Top Anlageimmobilie! Modernisierte Erdgeschosswohnung in Henstedt-Ulzburg

Gastronomiebetrieb im Zentrum von Hohenlockstedt
Hohenlockstedt

Gastronomiebetrieb im Zentrum von Hohenlockstedt

Top Anlageimmobilie! Modernisierte Erdgeschosswohnung in Henstedt-Ulzburg
Henstedt-Ulzburg

Top Anlageimmobilie! Modernisierte Erdgeschosswohnung in Henstedt-Ulzburg

Das rechnet sich! Zinshaus mit zwei Wohneinheiten und einer Gewerbeeinheit in TOP-Lage
Hohenlockstedt

Das rechnet sich! Zinshaus mit zwei Wohneinheiten und einer Gewerbeeinheit in TOP-Lage

Alle Wirtschafts.Anlagen anzeigen

Weitere Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien • Kaufen und Mieten
Goldgrube sucht aktiven Bäckermeister!!
Hohenlockstedt

Goldgrube sucht aktiven Bäckermeister!!

Charmante Stadtvilla mit historischem Flair – Eine Gelegenheit für Liebhaber und Investoren
Itzehoe

Charmante Stadtvilla mit historischem Flair – Eine Gelegenheit für Liebhaber und Investoren

Norddorf auf Amrum: Ruhende Pension "Onkel Toms Hütte" sucht neue Besitzer.
Norddorf auf Amrum

Norddorf auf Amrum: Ruhende Pension "Onkel Toms Hütte" sucht neue Besitzer.

Attraktive Praxis- oder Büroräume in zentraler Lage als Chance für Ihr Unternehmen in Trappenkamp
Trappenkamp

Attraktive Praxis- oder Büroräume in zentraler Lage als Chance für Ihr Unternehmen in Trappenkamp

Alle Wirtschafts.Immobilien anzeigen

Weitere Immobilien aus Kreis Nordfriesland

Norddorf auf Amrum: Ruhende Pension "Onkel Toms Hütte" sucht neue Besitzer.
Norddorf auf Amrum

Norddorf auf Amrum: Ruhende Pension "Onkel Toms Hütte" sucht neue Besitzer.

"Kleines Versteck" sucht neuen Eigentümer
Wyk auf Föhr

"Kleines Versteck" sucht neuen Eigentümer

Alle Wirtschafts.Immobilien anzeigen