Norddorf auf Amrum: Ruhende Pension "Onkel Toms Hütte" sucht neue Besitzer.
Ruhende Pension "Onkel Toms Hütte"
Großzügige Raumaufteilung mit mehreren Gästezimmern
Gemeinschaftsbereiche wie z.B. Frühstücksraum
Großer Außenbereich mit Sitzgelegenheiten
Ausreichend Parkmöglichkeiten direkt am Haus
Benötigt anfangs eine höhere Aufmerksamkeit, da Renovierungs- und Sanierungsstau
Außenbereich von Norddorf, kein Bebauungsplan
Teilkeller vorhanden
