Norddorf auf Amrum: Ruhende Pension "Onkel Toms Hütte" sucht neue Besitzer.

Ruhende Pension "Onkel Toms Hütte"

Großzügige Raumaufteilung mit mehreren Gästezimmern

Gemeinschaftsbereiche wie z.B. Frühstücksraum

Großer Außenbereich mit Sitzgelegenheiten

Ausreichend Parkmöglichkeiten direkt am Haus

Benötigt anfangs eine höhere Aufmerksamkeit, da Renovierungs- und Sanierungsstau

Außenbereich von Norddorf, kein Bebauungsplan

Teilkeller vorhanden

Die von der Regenta GmbH (im folgenden Regenta genannt) veröffentlichten Beiträge, Inhalte und Daten sind mit Sorgfalt erfasst. Dennoch können weder Regenta noch deren Datenlieferanten oder Anbieter für die Richtigkeit eine endgültige Gewähr übernehmen. Die Inhalte, wie Nachrichten, Fotos, Angebote und Beiträge beruhen auf Meldungen von Dritten. Angebots- und Unternehmensprofile werden aufgrund der von den Firmen gelieferten Daten erstellt. Regenta weist mit Nachdruck darauf hin, dass die veröffentlichten Angebote, Artikel und Daten keine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder zur Miete von Immobilien ist. Sie ersetzen auch nicht eine Beratung.