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Wyk auf Föhr

"Kleines Versteck" sucht neuen Eigentümer

Luftaufnahme
Südansicht
Eingang zum Kleinen Versteck
Blick von der Empore
Gastraum
Tresen für kühle Getränke
6 weitere Bilder

Objektdaten

  • ImmoID: L2094
  • Ort: Wyk auf Föhr
  • Baujahr: 1899
  • Gesamtfläche: 112.5 m²
  • Verfügbar ab: sofort
  • Kaufpreis: 295.000,00 €
  • Courtage: Der Erwerb ist für Kaufende provisionsfrei.
  • Energiepass: BEDARF
  • End­energie­verbrauch (Wärme): 589.4 kWh/(m²·a)

Anbieter

Kaltenkirchener Bank Niederlassung Vereinigte VR Bank eG - Immobilienzentrum

Ansprechpartner

Gina-Maria Lemke Gina-Maria Lemke
Tel.: 00494681500360
E-Mail schreiben

- seit 1975 die maritime Schankwirtschaft "Kleines Versteck"
- ca. 112,5 m² Nutzfläche
- ca. 148 m² Grundstücksfläche
- zwei Tresen zum Herausgeben von kühlen Getränken
- Nachtspeicherheizung
- keine Speisewirtschaft erlaubt
- keine Stellplätze vorhanden
- Für Käufer provisionsfrei


Für nähere Informationen kommen Sie gern auf uns zu.

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