Immobilien Selbstläufer - Toplage mit Wertzuwachs - Gut vermietete 2,5 Zi.- Whg. im Herzen von Pinneberg !

Diese gemütliche, von uns zu vermittelnde Eigentumswohnung befindet sich im 3.OG in einer sehr gepflegten Wohnanlage in zentraler, ruhiger Lage von Pinneberg. Die Wohnung bietet Ihnen auf 66,88 m² ein schönes Wohnzimmer mit Süd-Loggia, eine Einbauküche, ein Bad mit Fenster und Waschmaschinenanschluss, einen Abstellraum, ein großes Schlafzimmer und einen kleineren Raum, der super als Kinder- oder Arbeitszimmer genutzt werden kann. Zur Wohnung gehört noch ein Kellerraum und zur gemeinschaftlichen Nutzung stehen ein Fahrradkeller und zwei Trockenräume zur Verfügung. Die Wohnung ist an eine sehr liebe und zuverlässige Familie vermietet, die bereits über 10 Jahre dort wohnt, immer pünktlich ihre Miete zahlt und nur in wirklichen Notfällen den Vermieter kontaktiert. Neugierig geworden? Dann sichern Sie sich zeitnah einen Besichtigungstermin. Wir freuen uns auf Sie ! ! !

Ausstattung

Wirtschaftlichkeit:

Mieteinnahmen p.a.: 7.080,- EUR

Rendite: 3.23%

Faktor: 30

Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erhalten Sie per Exposé



Extras:

- TOP-Mieter seit über 10 Jahren

- Fernwärme

- regelmäßige Instandhaltungsmaßnahmen

- keine Sonderumlagen geplant

- kein Renovierungsstau

- niedriges Hausgeld

- gefragte TOP-Wohnlage

- Sonnige Süd-Loggia

- Tageslichtbad mit WaMa-Anschluss

- Abstellraum in der Wohnung

- Kellerraum

Lagebeschreibung

Die Wohnung befindet sich in einem reinen Wohngebiet von Pinneberg Mitte und die Buslinie 185 hält direkt vor der Tür. Ärzte, Schulen, Kindergärten und Einkaufsmöglichkeiten sind fußläufig zu erreichen. Pinneberg gehört zur Metropolregion Hamburg. Die Attraktivität von Pinneberg als Wohnort wird hauptsächlich durch seine drei Autobahnanschlüsse an die A23 sowie die S-Bahn-Stationen Pinneberg und Thesdorf der Linie S3 hergestellt. Dies führt zu einer schnellen Verbindung nach Hamburg und gleichzeitiger Nähe zu Naherholungsgebieten wie z.B. Forst Klövensteen, Holmer Sandberge oder Haseldorfer Marsch. Für Berufspendler ist die Verbindung zum Hamburger Hauptbahnhof durch den Nahverkehr der Deutschen Bahn sehr interessant. Regionalzüge verkehren auch nach Itzehoe und in die Landeshauptstadt Kiel.

Sonstiges

