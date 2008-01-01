335m² Wohn-/Nutzfläche *aufstockbar* + 2.784m² bebaubares Grundstück

In zentraler Lage von Hohenwestedt präsentiert sich diese vielseitig nutzbare Gewerbeimmobilie mit außergewöhnlichem Entwicklungspotenzial auf einem großzügigen Grundstück von rund 2.784 m². Das im Jahr 1973 errichtete Gebäude vereint Arbeiten, Lagern und ggfls. optionales Wohnen unter einem Dach und bietet damit ideale Voraussetzungen für Unternehmen, Dienstleister oder Selbstständige, die Raum für Wachstum und flexible Nutzungskonzepte suchen. Die Immobilie verfügt über ca. 165 m² Nutzfläche sowie zusätzlich ca. 170 m² Lagerfläche und überzeugt durch eine klare, funktionale Grundrissstruktur. Herzstück der Immobilie ist das großzügige Großraumbüro mit viel Tageslicht, das sich hervorragend für offene Arbeitsstrukturen, Schulungen oder Kundenbereiche eignet. Ergänzt wird das Raumangebot durch mehrere separate Büroräume, einen Besprechungsraum sowie Sanitärbereiche. Die vorhandenen Lagerräume eröffnen zusätzliche Möglichkeiten für Logistik, Handwerk oder Warenwirtschaft. Durch die ebenerdige Bauweise als Bungalow sind alle Flächen komfortabel zugänglich, was sowohl im Arbeitsalltag als auch für Kunden oder Mitarbeiter ein großer Vorteil ist. Das weitläufige Grundstück bietet neben ausreichend Stellflächen auch Potenzial für Erweiterungen, zusätzliche Bebauung oder Außenlagerflächen. Die Zufahrt ist großzügig gestaltet und auch für Lieferverkehr gut geeignet. Die Lage an der Bahnhofstraße sorgt für eine hervorragende Sichtbarkeit und Erreichbarkeit, was insbesondere für publikumsorientierte Nutzungen von großem Vorteil ist. Diese Immobilie bietet eine seltene Kombination aus zentraler Lage, großzügigem Grundstück und vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten, eine solide Basis für unternehmerische Ideen und nachhaltige Investitionen.

Ausstattung

Extras:

- Zentrale Lage mit hoher Sichtbarkeit

- Großes Grundstück mit ca.2.784 m²

- lt. Gemeinde steht einer zus. Bebauung nichts im Wege

- Gewerbe, Büro und Lager

- Nutzung als Wohn-Geschäftshaus genehmigt

- Ebenerdige Bungalowbauweise

- ca. 165m² Nutz-/und 170m² Lagerfläche

- Deckenhöhe EG (ohne abgehängte Decke) 3,39m

- Deckenhöhe im Lagerkeller 3,56m

- Flexible Raum-/Nutzungsaufteilung

- Großzügiges, lichtdurchflutetes Großraumbüro

- Mehrere separate Büroräume vorhanden

- vielseitige Lagerräume

- Weitläufige Zufahrt auch für Lieferverkehr

- Viel Platz für Stellflächen und Erweiterungen

- Gute Verkehrsanbindung

- Wirtschaftsstandort mit stabiler Infrastruktur

- Solide Bestandsimmobilie mit Potenzial

- Ideal für Dienstleister, Handwerk oder Praxis

- Zentrale, dennoch ruhige Lage

- Seltene Immobilie mit vielseitiger Nutzbarkeit

- Keine Käufercourtage

- Kaufpreis verhandelbar

Lagebeschreibung

Hohenwestedt liegt im Herzen Schleswig-Holsteins und verbindet auf ideale Weise die Vorteile eines lebendigen Mittelzentrums mit der Ruhe und Lebensqualität des ländlichen Raums. Die Gemeinde gehört zum Kreis Rendsburg-Eckernförde und ist ein wichtiger Wirtschafts- und Versorgungsstandort für die umliegende Region. Dank der zentralen Lage zwischen Kiel, Rendsburg, Neumünster und Itzehoe ist Hohenwestedt hervorragend in das regionale Verkehrsnetz eingebunden. Über die Bundesstraßen B77 und B430 sind sowohl die Autobahnen A7 als auch A23 schnell erreichbar, wodurch auch überregionale Ziele gut angebunden sind. Ein besonderer Standortvorteil ist der eigene Bahnhof mit regelmäßigen Zugverbindungen, der Hohenwestedt zu einem attraktiven Pendlerstandort macht und eine bequeme Anbindung an größere Städte ermöglicht. Der Ortskern bietet eine gewachsene Infrastruktur mit Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie, medizinischer Versorgung, Schulen und Kindergärten. Gleichzeitig haben sich in Hohenwestedt zahlreiche Handwerksbetriebe, Dienstleister und mittelständische Unternehmen angesiedelt, was den Ort zu einem stabilen Wirtschaftsstandort macht. Die Umgebung ist geprägt von weitläufigen Grünflächen und einer typisch norddeutschen Landschaft, die zu Freizeitaktivitäten und Erholung einlädt. Vereine, kulturelle Angebote und ein reges Gemeindeleben sorgen für eine hohe Lebensqualität und eine starke lokale Verbundenheit. Für Unternehmen bedeutet dies nicht nur eine gute Erreichbarkeit, sondern auch ein attraktives Umfeld für Mitarbeiter und Kunden. Hohenwestedt steht für kurze Wege, Verlässlichkeit und Entwicklungspotenzial, ein Standort, der Arbeiten, Leben und Investieren in ausgewogener Weise miteinander verbindet.

Sonstiges

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