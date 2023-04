TOP-Wertanlage * Bj. 2014 * mitten im Herzen von Henstedt-Ulzburg!

Die von uns zu vermittelnde 3 Zimmer-Dachgeschosswohnung befindet sich in einer kleinen Wohnanlage mit nur 8 Wohneinheiten. Das Haus wurde 2014 in massiver Bauweise errichtet. Die gesamte Wohnanlage wurde barrierearm geplant und gestaltet. Somit verfügt die Wohnanlage selbstverständlich über einen Personenaufzug der vom Keller bis ins Dachgeschoss geht. Die Räumlichkeiten sind großzügig geschnitten und verfügen über große Fensterfronten. Durch die 3-fach verglasten Fenster bekommt man von dem Verkehr auf der Hauptstraße nichts mit. Die Wohnung verfügt über eine offene Küche und über ein Vollbad mit Fenster und bodentiefer Dusche. Alle Räume sind mit Fußbodenheizung ausgestattet. Ein eigener Waschmaschinenanschluss im EG, ein Raum für Fahrräder ebenfalls im EG und ein eigener Kellerraum gehören ebenfalls zum Gesamtpaket dazu.

Ausstattung

Wirtschaftlichkeit :

Mieteinnahmen p.a.: 7.428,- EUR

Rendite: 3,73%

Faktor: 26,79

Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erhalten Sie per Exposé



Extras:

- Zentrale Lage für kurze Fußwege

- Kleine Wohnanlage

- Einbauküche

- Kellerraum

- Wasch- und Trockenraum

- Fahrstuhl

- Vollbad mit Fenster

- Mieteinnahme von 7.428,- Euro p. a.

- Fußbodenheizung

Lagebeschreibung

Die Gemeinde Henstedt-Ulzburg liegt inmitten einer typisch holsteinischen Knicklandschaft, die oft bis an die Wohngebiete heranreicht. Abseits der Hauptverkehrswege finden Erholungssuchende ein umfangreiches Wegenetz zum Spazierengehen, Wandern oder Radfahren vor. Schon nach wenigen hundert Metern gerät die freie Landschaft ins Blickfeld und lädt zum Verweilen ein. Dabei bietet sich im kleinräumig strukturierten Gemeindegebiet viel Abwechslung. Durch die nahegelegene Weltstadt Hamburg ist Henstedt-Ulzburg sehr attraktiv. Ein Hauptaugenmerk der Ortsentwicklung galt deshalb der Verkehrsplanung. 1997 wurde die Strecke A1 der AKN zu einer modernen zweigleisigen Schnellbahn ausgebaut. Mit der Fertigstellung sind alle höhengleichen Kreuzungen von Bahn und Straße verschwunden. Dadurch wird ein Zehn-Minuten-Taktfahrplan in Richtung Hamburg möglich. Zugleich wurde der Bahnhof Henstedt-Ulzburg mit P+R-Anlagen und einer zusätzlichen Buslinie ausgestattet, die die Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs weiter gesteigert hat. Der kleinstädtische Charakter, die kurzen Wege für den täglichen Bedarf, sowie das umfangreiche Freizeitangebot in Sport und Bildung, ermöglichen die Schaffung eines neuen Lebensmittelpunkts unabhängig vom Alter. Zentral gelegen verfügt der Standort der Wohnung über fussläufige Erreichbarkeit aller notwendigen Anlaufstellen wie Rathaus, Einzelhandel, Ärzte u. ä.

Sonstiges

