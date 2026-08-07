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Kreis Segeberg
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Cyberkriminalität: Risiken und Schutzmaßnahmen für Unternehmen
BDS Nord Bündnis der Selbständigen und Führungskräfte e.V.

Cyberkriminalität: Risiken und Schutzmaßnahmen für Unternehmen

Norderstedt. Am Dienstag, den 22. September 2026, findet im Airport Plaza Hotel, Südportal 2, in Norderstedt eine Fachveranstaltung zum Thema „Cyberkriminalität – Risiken und Schutzmaßnahmen für Unternehmen" statt. Veranstaltet wird der Abend vom Bund der Selbständigen Nord e. V. Ab 17:30 Uhr sind d...
07.08.2026
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VR Bank in Holstein macht KiTas mobil!
Video
Engagement

VR Bank in Holstein macht KiTas mobil!

Gewonnen haben: je einen VRmobil Kinderbus Kindertagesstätte Regenbogen e.V., Halstenbek Ev.-Luth.Kindertagesstätte Nordmarkstraße, Glückstadt AWO Kita Hi-Ha-Hermann, Elmshorn Je 5 Junior Cars AWO Kita Deichkinder, Elmshorn NGD, Kindertagesstätte Sonnenschein, Kisdorf

03.08.2026
Agentur für Arbeit

Sommerferien lassen Arbeitslosenzahl steigen

Kreis Segeberg. Nach der Belebung im Frühjahr folgt üblicherweise der Anstieg in den Sommerferien. Auch in diesem Jahr folgt die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt diesem saisonalen Zyklus. Die Arbeitslosenzahl ist im Juli deutlich angestiegen. Sie liegt auch im Vergleich zum Vorjahr höher – da starte...
31.07.2026
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Krisen. Katastrophen und Konflikte - Vom Erkennen zum Gestalten
Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH

Krisen. Katastrophen und Konflikte - Vom Erkennen zum Gestalten

Neumünster. Großflächige Krisenszenarien und die allgemeine Sicherheitslage haben dazu geführt, dass Deutschland auf vielen Ebenen resilienter werden muss. Cyberangriffe nehmen deutlich zu. Mittlerweile häufiger werden elektronische Kundendaten gestohlen, IT-Systeme funktionieren dann nicht mehr und...
31.07.2026
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"Leicht und wirkungsvoll vor der Kamera
Video
Gunnar Haberland

"Leicht und wirkungsvoll vor der Kamera

30.07.2026
Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz

1,2 Millionen Euro für die Ortskernentwicklung für Sülfeld und Itzstedt

SÜLFELD/ITZSTEDT. Die ländlichen Räume sollen gezielt gestärkt werden – dort, wo es innerhalb der Gemeinschaft besonders gebraucht wird. Dieses Ziel verfolgt die Ortskernentwicklung und wird dabei auch von Bund und Land unterstützt. Staatssekretär für ländliche Räume, Otto Carstens reiste heute (28....
30.07.2026
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Das Geheimnis einer erfolgreichen Geschäftsübergabe
Video
Christoph Schroedter - das Malerteam

Das Geheimnis einer erfolgreichen Geschäftsübergabe

29.07.2026
Michael Wübbeke - Er ist der neue Notar in Norderstedt
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Vorgestellt:

Michael Wübbeke - Er ist der neue Notar in Norderstedt

29.07.2026
Segeberger ImmobilienTage Oktober 2026 – Jetzt Ausstellerplätze sichern
Möbel-Kraft GmbH & Co. KG

Segeberger ImmobilienTage Oktober 2026 – Jetzt Ausstellerplätze sichern

Am 10. und 11. Oktober finden im Eingangs- und Außenbereich von Möbel Kraft in Bad Segeberg wieder die Segeberger ImmobilienTage statt. An beiden Tagen von 9 bis 18 Uhr sowie am verkaufsoffenen Sonntag von 11 bis 17 Uhr haben Fachbetriebe die Möglichkeit, sich rund um das Thema Immobilien zu präsent...
28.07.2026
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Wenn Produktqualität zur Strafsache wird: BGH hebt Freisprüche im Maskenvertrieb auf
Rackowlaw - Rechtsanwaltskanzlei Alexander-Georg Rackow

Wenn Produktqualität zur Strafsache wird: BGH hebt Freisprüche im Maskenvertrieb auf

Bad Segeberg. Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil vom 1. April 2026, Az. 6 StR 401/25, ein Urteil des Landgerichts Nürnberg-Fürth teilweise aufgehoben. Es ging um den Vertrieb medizinischer Mund-Nasen-Schutzmasken während der Corona-Zeit. Zwei Geschäftsführer waren vom Vorwurf des Betrugs beziehung...
27.07.2026
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Freisprechung 2026 der Baugewerbe-Innung für den Kreis Segeberg
Video
Kreishandwerkerschaft Mittelholstein

Freisprechung 2026 der Baugewerbe-Innung für den Kreis Segeberg

22.07.2026
After Work Sky Bar im Airport Plaza Hamburg: Donnerstags entspannt in den Feierabend starten
Norderstedt

After Work Sky Bar im Airport Plaza Hamburg: Donnerstags entspannt in den Feierabend starten

Norderstedt. Das Airport Plaza Hamburg lädt jeden Donnerstag zu einem besonderen After-Work-Erlebnis ein: In der Sky Bar können Gäste bei DJ-Musik und spektakulärem Ausblick den Arbeitstag ausklingen lassen. Cocktail-Special und entspannte Atmosphäre Ab 17 Uhr öffnet die Sky Bar ihre Türen für alle,...
21.07.2026
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BDS Nord Bündnis der Selbständigen und Führungskräfte e.V.

Unternehmergespräche am Mittagstisch am 03. September in Norderstedt

Norderstedt (em) Am Donnerstag, 03. September findet der nächste Unternehmertreff des BDS NORD statt.  Herzlich willkommen sind auch Nichtmitglieder, die sich bei den Unternehmertreffs zwanglos austauschen möchten. Das einmal im Monat stattfindende Treffen der Mitglieder des BDS Nord startet um 12.3...
20.07.2026
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Wirtschaftsentwicklung Kreis Segeberg (WKS)

Segeberger Wirtschaftstag 2026 kommt nach Bad Bramstedt

Nach Henstedt-Ulzburg (REWE), Bad Segeberg (EduART-BBZ) und Wahlstedt (Kleines Theater) freut sich die WKS, dass sich in diesem Jahr der Bad Bramstedter Bürgermeisters, Felix Carl, dafür eingesetzt hat, dass der Wirtschaftstag in seine Stadt kommt. Mit dem Segeberger Wirtschaftstag veranstaltet die ...
20.07.2026
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Endlich erfolgreiche Projekte!
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Wirtschafts.Gespräch mit Antje Kruse | Concept Programs GmbH

Endlich erfolgreiche Projekte!

Antje Kruse von Concept Programms im Wirtschafts.Gespräch zum Thema Projektgeschäft. Warum es ein so zentraler Überlebensfaktor für mittelständische Unternehmen jetzt und vor allem in Zukunft sein wird, komplexe, (vermeintlich) zusätzliche Aufgabenstellungen  (wie z.B.  die Entwicklung neuer Produkt...

19.07.2026
Wenn Wasser zum Standortfaktor wird: Norderstedter Zukunftsdialog diskutiert die Ressource der Zukunft
EGNO Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH

Wenn Wasser zum Standortfaktor wird: Norderstedter Zukunftsdialog diskutiert die Ressource der Zukunft

Norderstedt. Energie, Fachkräfte, Digitalisierung – und zunehmend auch Wasser. Was lange als selbstverständlich galt, entwickelt sich angesichts des Klimawandels zu einem strategischen Standortfaktor für Unternehmen und Kommunen. Der aktuelle Norderstedter Zukunftsdialog im Wasserwerk Friedrichsgabe...
16.07.2026
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Kreishandwerkerschaft Mittelholstein bestätigt Vorstand einstimmig
Kreishandwerkerschaft Mittelholstein

Kreishandwerkerschaft Mittelholstein bestätigt Vorstand einstimmig

Bad Segeberg. Die Mitgliederversammlung der Kreishandwerkerschaft Mittelholstein stand in diesem Jahr im Zeichen von Kontinuität, Anerkennung und Austausch. Kreishandwerksmeister Lars Krückmann sowie alle Vorstandsmitglieder wurden von den Delegierten einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.  Ein beso...
15.07.2026
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Rackowlaw - Rechtsanwaltskanzlei Alexander-Georg Rackow

Offene Forderung an die SCHUFA gemeldet: Datenschutzrisiko für Unternehmen und Inkasso

Bad Segeberg. Wer offene Forderungen eintreibt, arbeitet häufig mit standardisierten Mahnläufen, Inkassodienstleistern und Auskunfteien. Für Unternehmen kann das praktisch sein: Eine Einmeldung bei der SCHUFA oder einer anderen Wirtschaftsauskunftei erhöht den Druck auf säumige Schuldner und soll Za...
15.07.2026
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Neue Gesellen, neuer Obermeister: Tischler-Innung feiert den Nachwuchs
Kreishandwerkerschaft Mittelholstein

Neue Gesellen, neuer Obermeister: Tischler-Innung feiert den Nachwuchs

Kreis Segeberg. Mit einer feierlichen Freisprechung hat die Tischler-Innung im Kreis Se-geberg am Freitagnachmittag acht junge Tischlerinnen und Tischler in den Gesellenstand erhoben. Der neue Obermeister Peer Leve sprach die Absolventen offiziell von ihren Lehrlingspflichten frei und würdigte ihre ...
14.07.2026
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Auenlandklinik Bad Bramstedt GmbH sucht: Anlagenbuchhalter (m/w/d)
Auenlandklinik Bad Bramstedt GmbH sucht

Anlagenbuchhalter (m/w/d)

Automatische Lagersysteme
Investorenprozess wird gestartet

SMB International aus Quickborn beantragt Eigenverwaltungsverfahren

Quickborn. Wenn es um die Planung, Entwicklung und Errichtung von hochkomplexen automatisierten Lagersystemen, Abfüllanlagen, Palettiersystemen und Fördersystemen geht, ist Quickborn die erste Adresse. Denn hier hat die SMB International GmbH ihren Sitz, 1973 als SMB GmbH (SMB steht für Sonder-Masch...
07.07.2026
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Rackowlaw - Rechtsanwaltskanzlei Alexander-Georg Rackow

KI-Verordnung: Warum Unternehmen jetzt ihre KI-Nutzung prüfen müssen

Künstliche Intelligenz ist in vielen Unternehmen längst angekommen. Texte werden mit Chatbots erstellt, Bewerbungen vorsortiert, Kundendaten analysiert, Prozesse automatisiert und interne Entscheidungen vorbereitet. Oft geschieht das schneller, als Geschäftsführung, Datenschutz oder Rechtsabteilung ...
06.07.2026
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Einigkeit und Engagement in der Friseur-Innung – Monika Engling im Amt bestätigt
Kreishandwerkerschaft Mittelholstein

Einigkeit und Engagement in der Friseur-Innung – Monika Engling im Amt bestätigt

Bad Segeberg – Im Rahmen der turnusmäßigen Innungsversammlung hat die Friseur-Innung Mittelholstein ihre Wahlen durchgeführt und dabei ein deutliches Zeichen der Geschlossenheit gesetzt. Die amtierende Obermeisterin Monika Engling wurde einstimmig in ihrem Amt bestätigt, ebenso die weiteren Vorstand...
03.07.2026
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Agentur für Arbeit

Endspurt am Ausbildungsmarkt

Kreis Segeberg. Weniger Langzeitarbeitslose und ausländische Arbeitslose, dafür mehr jüngere Menschen sind auf der Jobsuche. Der Ausbildungsmarkt bietet kurzfristig noch gute Möglichkeiten für Ausbildungssuchende und Unternehmen. Der Sommer hat begonnen, die Temperaturen sind im Juni deutlich gestie...
01.07.2026
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WKS Zukunftswerkstatt: "Führung ohne Chef-damit Ausfall nicht Stillstand bedeutet"
Video
Wirtschaftsentwicklung Kreis Segeberg

WKS Zukunftswerkstatt: "Führung ohne Chef-damit Ausfall nicht Stillstand bedeutet"

01.07.2026
VR Bank in Holstein schließt anspruchsvolles Geschäftsjahr 2025 ab
Vertreterversammlung

VR Bank in Holstein schließt anspruchsvolles Geschäftsjahr 2025 ab

Pinneberg/Kreis Segeberg. Das Geschäftsjahr 2025 war für die VR Bank in Holstein ein Jahr mit anspruchsvollen Rahmenbedingungen. „Wirtschaftliche Unsicherheiten, volatile Märkte und steigende Belastungen für viele Unternehmen und private Haushalte haben auch unsere Region spürbar geprägt“, berichtet...
29.06.2026
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Rackowlaw - Rechtsanwaltskanzlei Alexander-Georg Rackow

Softwarevertrag unterschrieben – und dann?

Bad Segeberg. Viele Unternehmen unterschreiben Softwareverträge schneller, als sie sie rechtlich einordnen. Ein neues CRM-System, eine Cloudlösung für die Buchhaltung, eine Branchenplattform, eine KI-Anwendung für Texte oder ein Wartungsvertrag für die eigene IT: Was im Vertriebsgespräch nach einfac...
29.06.2026
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Agiles Teamtraining mit Theater
Video
Wirtschafts.Gespräch mit Gunnar Haberland

Agiles Teamtraining mit Theater

28.06.2026
Erstmals JOBTOUR DAYS in Norderstedt - Unternehmen können sich ab sofort beteiligen
EGNO Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH

Erstmals JOBTOUR DAYS in Norderstedt - Unternehmen können sich ab sofort beteiligen

EGNO startet erstmals JOBTOUR DAYS in Norderstedt – Unternehmen können sich ab sofort beteiligen  Norderstedt, 22.06.2026 – Die EGNO Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH startet ein neues Format zur Fachkräftegewinnung in Norderstedt: Vom 5. bis 9. Oktober 2026 finden erstmals die JOBTOUR DAYS N...
26.06.2026
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Lieferantenbetrug: Wenn Rechnungen zur Falle für Unternehmen werden
Rackowlaw - Rechtsanwaltskanzlei Alexander-Georg Rackow

Lieferantenbetrug: Wenn Rechnungen zur Falle für Unternehmen werden

Bad Segeberg. Gefälschte Rechnungen, manipulierte Bankverbindungen und täuschend echte E-Mails treffen längst nicht nur Großunternehmen. Gerade mittelständische Betriebe sollten ihre Zahlungsprozesse rechtlich und organisatorisch absichern. Eine Rechnung trifft per E-Mail ein. Der Lieferant ist beka...
25.06.2026
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IHK-Sommertour im Kreis Segeberg: Exklusive Ehrung und innovative Energienetze im Fokus
IHK zu Lübeck

IHK-Sommertour im Kreis Segeberg: Exklusive Ehrung und innovative Energienetze im Fokus

Kreis Segeberg. Hohe Energiepreise, Umweltauflagen und die Versorgungssicherheit stellen die Unternehmen im Kreis Segeberg vor große, aber lösbare Herausforderungen.   Zur Resilienz des Standorts trägt auch die SPITZKE SE bei. Auf der IHK-Sommertour 2026 hat IHK-Hauptgeschäftsführer Lars Schöning di...
25.06.2026
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„Führung ohne Chef – damit Ausfall nicht Stillstand bedeutet."
ZUKUNFTSWERKSTATT-Tour

„Führung ohne Chef – damit Ausfall nicht Stillstand bedeutet."

Bad Segeberg. Was passiert, wenn zentrale Entscheidungsträger eines Unternehmens plötzlich nicht erreichbar sind – durch Krankheit, Unfall oder andere ungeplante Auszeiten? Mit dieser Frage beschäftigt sich die ZUKUNFTSWERKSTATT-Tour im Juni 2026 unter dem Titel: „Führung ohne Chef – damit Ausfall n...
19.06.2026
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Mehr Tempo für Wohnungsbau und bezahlbares Wohnen
CDU-Kreisverband Segeberg

Mehr Tempo für Wohnungsbau und bezahlbares Wohnen

Kiel/Kreis Segeberg. Unter dem Leitthema „Bauen und Wohnen“ trafen sich am Dienstag 94 Delegierte aus ganz Schleswig-Holstein zum CDU-Landesausschuss in der Kieler Halle 400. Aus dem Kreis Segeberg nahmen unter anderem der CDU-Kreisvorsitzende Ole Plambeck MdL, seine Stellvertreter Melanie Bernstein...
18.06.2026
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Sommerfest im Airport Plaza Hotel: Ein Blick hinter die Kulissen
Norderstedt

Sommerfest im Airport Plaza Hotel: Ein Blick hinter die Kulissen

Norderstedt. Am 21. Juni verwandelt sich das Airport Plaza Hotel von 11:00 bis 17:00 Uhr in eine lebendige Erlebniswelt: Unter dem Motto „Danke sagen und gemeinsam feiern“ lädt das Haus am Südportal 2 zum großen Sommerfest ein. Besucher erwartet eine abwechslungsreiche Entdeckungsreise durch das ges...
18.06.2026
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Begeisterte „Gesichter des Nordens“ auf der REA 2026: NORDGATE zieht positive Messebilanz
NORDGATE

Begeisterte „Gesichter des Nordens“ auf der REA 2026: NORDGATE zieht positive Messebilanz

Norderstedt. Als erster Aussteller war NORDGATE bereits bei der Premiere der REA (Real Estate Arena) in Hannover vor fünf Jahren dabei. Die REA ist Deutschlands Immobilienmesse und Zukunftskonferenz und bietet Kommunen, Unternehmen und Projektentwickler:innen eine zentrale Plattform für Austausch, V...
17.06.2026
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Rackowlaw - Rechtsanwaltskanzlei Alexander-Georg Rackow

Zwangsversteigerung: Mehr Akteneinsicht für Bietinteressenten — aber klare Grenzen beim Datenschutz

Bad Segeberg. Wer eine Immobilie in der Zwangsversteigerung erwerben möchte, entscheidet häufig unter Zeitdruck und mit begrenzten Informationen. Anders als beim normalen Immobilienkauf gibt es meist keine ausführlichen Verkäufergespräche, keine freie Objektbesichtigung und keine klassische Due Dili...
17.06.2026
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Zweimal 3000 Euro Unterstützung von der VR Bank in Holstein
Video
Engagement

Zweimal 3000 Euro Unterstützung von der VR Bank in Holstein

17.06.2026
Er ist der "Neue" in der HolstenTherme Kaltenkirchen
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Christian Teich

Er ist der "Neue" in der HolstenTherme Kaltenkirchen

15.06.2026
Jedes Stück ein Unikat! Gesellenstücke der Tischler-Innung Neumünster begeistern
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Kreishandwerkerschaft Mittelholstein

Jedes Stück ein Unikat! Gesellenstücke der Tischler-Innung Neumünster begeistern

11.06.2026
Auenlandklinik Bad Bramstedt GmbH sucht: Debitorenbuchhalter / Patientenabrechnung (m/w/d)
Auenlandklinik Bad Bramstedt GmbH sucht

Debitorenbuchhalter / Patientenabrechnung (m/w/d)

Bestechlichkeit im Unternehmen: Wenn Compliance nicht nur ein internes Thema bleibt
Rackowlaw - Rechtsanwaltskanzlei Alexander-Georg Rackow

Bestechlichkeit im Unternehmen: Wenn Compliance nicht nur ein internes Thema bleibt

Bad Segeberg. Korruption im Unternehmen wirkt oft abstrakt, solange sie nur als Compliance-Begriff in Richtlinien, Schulungen oder Geschäftsordnungen auftaucht. In der Praxis kann sie aber sehr schnell persönlich werden: für Geschäftsführer, leitende Mitarbeiter, Gesellschafter und Aufsichtsgremien....
08.06.2026
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Warum private Immobilieninvestoren Mietverträge und Betriebskosten vor einer Heizungsumstellung genau prüfen sollten
Rackowlaw - Rechtsanwaltskanzlei Alexander-Georg Rackow

Warum private Immobilieninvestoren Mietverträge und Betriebskosten vor einer Heizungsumstellung genau prüfen sollten

Bad Segeberg. Viele kleinere Immobilieninvestoren stehen vor derselben Frage: Was passiert mit älteren Mehrfamilienhäusern, deren Heiztechnik nicht mehr zeitgemäß ist? Einzelöfen, dezentrale Warmwassergeräte oder ineffiziente Altanlagen passen kaum noch zu den Anforderungen an Energieeffizienz, Klim...
03.06.2026
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Nordtagung CDU-Verkehrpolitik

Bundesregierung vernachlässigt Schiene in Norddeutschland

Neumünster (em) Mit großer Sorge sehen Verkehrspolitikerinnen und Verkehrspolitiker der CDU-Fraktionen Norddeutschlands die mangelnde Unterstützung der Bundesregierung beim Ausbau des Bahn-Netzes. Hartmut Bodeit, mobilitätspolitischer Sprecher der bremischen CDUBürgerschaftsfraktion, betont: „Die neuesten Bewertungen der DB Netz AG lassen keinen Zweifel: Das Schienennetz ist in der Region Nord so störanfällig und überlastet wie nirgendwo sonst in Deutschland. Für den Start des Deutschlandtick...

20.03.2023
BVMW

„Der Mittelstand darf nicht vernachlässigt werden“

Die aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen für die kleinen und mittleren Unternehmen treiben den Mittelstandsverband BVMW um: Markus Jerger, Vorsitzender des Bundesverbandes Der Mittelstand. BVMW, traf sich nun mit dem Generalsekretär der Freien Demokraten, Bijan Djir-Sarai, in deren Parteizentrale im Hans-Dietrich Genscher-Haus, um über die Situation im Mittelstand und über weitere Unterstützungsmöglichkeiten von Seiten der Politik zu sprechen. "Der Mittelstand darf nicht vernachlässigt werden", machte der BVMW-Chef deutlich und wies auf die Auswirkungen der Beschlüsse der Bundesregierung zu den Hilfen bei den Energiepreisen hin, die den Mittelstand im Vergleich zu den Großkonzernen deutlich benachteiligen. „Anstatt die mittelständische Wirtschaft zeitgleich mit der Industrie ab Anfang Januar zu entlasten, hilft die Gaspreispreisbremse den Unternehmerinnen und Unternehmen erst ab März. Dabei brauchen mittelständische Unternehmen schon jetzt günsti
21.11.2022
Statista

China-Import und -Export auf Rekordhoch

Im vergangenen Jahr vereinbarten der Hamburger Hafenlogistiker HHLA und der chinesische Terminalbetreiber Cosco Shipping Ports Limited eine 35-prozentige Beteiligung der Chinesen am HHLA-Terminal Tollerort in der Hansestadt, über das Cosco seine Fracht abwickelt. Die zweitgrößte Container-Reederei der Welt will im Gegenzug bevorzugt mit seinen Schiffen anlaufen und sich damit stärker mit dem Wirtschaftsstandort verzahnen. Die Bundesregierung könnte dem Geschäft allerdings den Riegel vorschieben, denn die Beteiligung eines chinesischen Staatsunternehmens an kritischer Infrastruktur könnte Deutschland in erneute Abhängigkeiten manövrieren, die wie im Fall Erdgas aus Russland schwerwiegende Folgen haben können. Schon jetzt ist die Bundesrepublik gewissermaßen abhängig von China. Wie die Statista-Grafik zeigt, ist die asiatische Volksrepublik der [wichtigste Handelspartner Deutschlands](https://de.statista.com/themen/9267/handels
08.11.2022
IW

Energiekrise: Mehr als 300.000 Arbeitslose durch hohe Gaspreise

Energie wird immer teurer – auch mittelfristig. Verdoppelt sich der Gaspreis im Herbst, steigt die Inflation im kommenden Jahr um bis zu vier Prozentpunkte, zeigen neue Simulationen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Bis Ende kommenden Jahres könnten dadurch 337.000 Menschen ihren Job verlieren. Die Inflation ist auf einem Rekordhoch, das tägliche Leben wird für viele Deutsche immer teurer. Energiepreise stiegen im Juli erneut um über 35 Prozent, Nahrungsmittelpreise um fast 15 Prozent im Vergleich zum jeweiligen Vorjahresmonat 2021. Dank staatlicher Maßnahmen wie dem 9-Euro-Ticket hat sich die Inflation zwar bei 7,5 Prozent stabilisiert, aber diese wirken nur temporär und eine Fortsetzung hätte ihren Preis. Die zukünftigen Aussichten sind also düster: Unternehmen und Verbraucher müssen sich auf eine weitere Preiswelle einstellen. Öl und Gas sind knapp und sie werden voraussichtlich im Herbst und Winter nochmals deutlich teurer. Das dürfte spürbare Effekte
02.11.2022
BVMW

Gaspreis-Kommission darf KMU nicht vergessen

Berlin – Gestern hat die von der Bundesregierung eingesetzte Gaspreis-Kommission ihre Vorschläge zur Entlastung bei den Gaspreisen vorgestellt. „Das ist zu wenig und stoppt den massenweisen Exodus unternehmerischer Existenzen nicht“, kritisiert Markus Jerger, Vorsitzender des Bundesverbandes Der Mittelstand. BVMW. „Die Erwartungen an die Vorschläge der Expertenkommission waren seitens des Mittelstands ohnehin gering. Denn anders als Industrievertreter, hat die Bundesregierung Mittelständler dort kaum berufen.“ Was nun aber nach 35-stündigen Beratungen vorgelegt worden sei, trage der Situation des gesamten Mittelstands in Deutschland nicht mal annähernd Rechnung – die Lage werde schlicht ignoriert. Jerger: „Seit Monaten kämpfen die Betriebe ums schiere Überleben, stehen zu Hundertausenden vor dem wirtschaftlichen Aus. Seit Monaten wird ihnen zugesagt, dass bald schnelle und unbürokratische Hilfe kommt. Seit Monaten werden Forderungen des Mittelstands ign
19.10.2022
BVMW

Versteckte Kosten für Arbeitgebende im dritten Entlastungspaket

Mit dem kürzlich vorgestellten dritten Entlastungspaket verfolgt die Bundesregierung das Ziel, Belastungen aufgrund der Energiepreisexplosion sowie der hohen Inflationsraten zu dämpfen. Ein genauer Blick auf einzelne Maßnahmen zeigt jedoch: Arbeitgebende werden beispielsweise durch die Neuausgestaltung im Midijob-Bereich künftig mehr statt weniger belastet. Das stößt beim Mittelstand auf Unverständnis. So wird mit der neuen Midijob-Regelung der Übergangsbereich, in dem Geringverdienende weniger Steuern und Abgaben zahlen müssen, bis zum Jahr 2023 auf 2.000 Euro erhöht werden. „Den Grundgedanken, dass Beschäftigte mehr Netto vom Brutto erhalten, begrüßen wir“, erklärt Hagen Wolfstetter, Vorsitzender der BVMW-Kommission Arbeit und Soziales. „Doch auf der anderen Seite bekommen Unternehmen, die seit zwei Jahren durch schwere Krisen manövrieren müssen, mehr aufgebürdet.“ So sollen die Arbeitgebenden in diesem Einkommensbereich bis 2.000 Euro nun auch noch 28
14.10.2022
Die Familienunternehmer

DIE FAMILIENUNTERNEHMER in Schleswig-Holstein zu 100 Tagen Schwarz-Grün

Landesvorsitzender Rüdiger Behn: „Schwarz-Grün zeigt gute Ansätze, doch der große Wurf fehlt.“ Am 7. Oktober war die neue schwarzgrüne Landesregierung für 100 Tage im Amt. Die schleswig-holsteinischen Familienunternehmer loben Projekte wie den unbürokratischen Brennstoffwechsel und die Fachkräfteinitiative, sehen aber in vielen Bereichen noch Beschleunigungsbedarf. Der Landesvorsitzende Rüdiger Behn: „Der Start der neuen Landesregierung steht nachvollziehbarerweise ganz im Zeichen der kriegerischen Auseinandersetzung mit seiner Folge der enormen Preiserhöhungen für Energie. Aus Sicht der Wirtschaft ist in diesem Zusammenhang lobenswert zu erwähnen, dass Schleswig-Holstein als eines der ersten Bundesländer den Betrieben einen Brennstoffwechsel schnell und unbürokratisch ermöglicht hat. Damit konnten etliche Unternehmen teures Gas durch preiswertere Brennstoffe ersetzen, um international wettbewerbsfähig zu bleiben. Ebenfalls zu begrüßen ist, dass
11.10.2022
Die jungen Unternehmer

DIE JUNGEN UNTERNEHMER in Schleswig-Holstein kritisieren die Ergebnisse der Ministerpräsidentenkonferenz

Kiel/Tornesch DIE JUNGEN UNTERNEHMER in Schleswig-Holstein sehen rot. Die Energiepreiskrise bringt viele Unternehmen an die Belastungsgrenze. Kurzfristige Lösungen sind existenziell, der temporäre Weiterbetrieb der AKWs scheint unvermeidbar. Die Landesvorsitzende Nathalie Rieck: „Die Lage im Mittelstand und bei den industriellen Familienunternehmen ist dramatisch. Täglich erreichen uns Notrufe aus den Betrieben. Überall in unserem Land fahren energieintensive Unternehmen bereits ihre Produktion runter, die Wertschöpfungsketten beginnen zu reißen, nicht-energieintensive Unternehmen können mangels Vorprodukten ihre Aufträge nicht mehr abarbeiten. Hohe Facharbeiter-Löhne, Steuern und Sozialabgaben drohen dauerhaft ersatzlos wegzufallen. Die Forderung, insbesondere der SPD geführten Länder, einen Energiepreisdeckel über die Aussetzung der Schuldenbremse – und damit auf Kosten der nächsten Generation - zu finanzieren, ist nicht nachhaltig. Allein die Länder ver
03.10.2022
VDMA

EU-Forschungsprogramme gehen am Bedarf der Industrie vorbei

Immer weniger mittelständische Firmen bewerben sich um eine Teilnahme an EU-Forschungsprogrammen. Der VDMA sieht dafür vor allem drei Gründe: Erstens führen geringe Erfolgschancen in Verbindung mit einem hohen Aufwand für die Antragstellung zu Frustration. Zweitens werden die Programme zu oft an kurzfristigen politischen Trends ausgerichtet und vernachlässigen den wichtigen technologischen Bedarf der Industrie. Und drittens stimmt häufig das Timing nicht: Dringende Themen werden oft erst zwei oder drei Jahre später in Arbeitsprogrammen aufgegriffen. "Für den Maschinen- und Anlagenbau als Technologieintegrator und Lösungsanbieter für eine Vielzahl von Branchen sind EU-weite Forschungskooperationen entscheidend", sagt dazu der stellvertretende VDMA-Hauptgeschäftsführer Hartmut Rauen. "Angesichts der Herausforderungen, mit denen die EU und ihre Industrie konfrontiert sind - vom Klimawandel und der Ressourcenknappheit bis hin zu technologischer Souveränit
19.08.2022
Stiftung Marktwirtschaft

Ehrbarer Staat? Deutschland weisst nur ein Fünftel seiner Schulden aus!

Die Lage der deutschen Staatsschulden hat sich vordergründig leicht verbessert, sie bewegen sich aber immer noch nahe ihres letztjährigen Rekordhochs. Die durch die Nachhaltigkeitslücke gemessene Gesamtverschuldung beläuft sich im aktuellen Update der Stiftung Marktwirtschaft auf 398,4 Prozent des BIP, was in erster Linie daran liegt, dass die Bundesregierung von deutlich steigenden Steuereinnahmen in den nächsten Jahren ausgeht. Ein echter Konsolidierungskurs auf der Ausgabenseite fehlt hingegen. Exemplarisch zeigt sich das an der Rentenerhöhung 2022, die durch diskretionäre Entscheidungen intransparent verstärkt wurde. Die fiskalische Nachhaltigkeit der öffentlichen Haushalte hat sich im zurückliegenden Jahr geringfügig verbessert. Die Nachhaltigkeitslücke aus expliziten und impliziten Staatsschulden beläuft sich aktuell auf 398,4 Prozent des BIP. Umgerechnet in Euro beträgt der Gesamtschuldenstand des Staa
04.07.2022
Statista

Nicht so groß wie gedacht: G7 repräsentieren nur noch 10% der Welt!

Aktuell treffen sich die „G7“ im bayerischen Schloss Elmau. Das Kürzel stand ursprünglich für die sieben größten Wirtschaftsnationen der Welt. Doch ginge es rein danach, müsste der selbsternannte Elitekreis schon längst anders aussehen. Gleichwohl vereinen die G7-Staaten immer noch einen großen Teil der Weltwirtschaftsleistung auf sich, wie die Statista-Grafik zeigt - allein die USA steuern hier laut Internationalem Währungsfonds fast ein Viertel bei. Gleichzeitig repräsentiert die Gruppe aber gerade einmal zehn Prozent der Weltbevölkerung. Was Joe Biden, Olaf Scholz und die anderen Staatschefs besprechen, hat indes auch Auswirkungen auf die restlichen 90 Prozent. So zählt beispielsweise der russische Angriff auf die Ukraine und die damit ei
28.06.2022
Statista

Wer braucht noch Gewerkschaften?

2021 waren rund 13 Prozent der arbeitenden Bevölkerung im Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB), dem Deutschen Beamtenbund und Tarifunion (DBB) oder dem Christlichen Gewerkschaftsbund (CGB) organisiert. Allein der DGB hatte im vergangenen Jahr 5,7 Millionen Mitglieder. Wie unsere Grafik zeigt, befindet sich die Gewerkschaftsmitgliedschaft allerdings seit einigen Jahren im Abwärtstrend. So waren 2016 noch rund 6,1 Millionen Menschen im DGB organisiert. Allerdings entspricht selbst diese Zahl nur knapp der Hälfte der Mitglieder zu Hochzeiten des Gewerkschaftsbundes. 1991 waren dank des Zulaufs an Arbeitnehmer:innen durch die Wiedervereinigung Deutschlands etwa 11,8 Millionen oder rund 30 Prozent aller Arbeitnehmer:innen allein Mitglied im DGB. Die Zahlen der zweit- und drittgrößten Gewerkschaftsverbünde DBB und CGB stagnieren hin
21.06.2022
Wirtschaftsrat der CDU

Wirtschaftsrat sieht Vorgehen zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht kritisch

Wolfgang Steiger: Krankenkassen und Gesundheitseinrichtungen dürfen nicht die Verlierer sein - Bundesverfassungsgericht schafft Klarheit Der Wirtschaftsrat der CDU e.V. kritisiert die Debatte um das Vorgehen bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Während weiterhin unklar ist, wie genau eine solche Impfpflicht vor Ort umgesetzt werden soll, sollen die Krankenkassen nun auf Vorschlag einer Reihe von Politikern Impfnachweise der Versicherten kontrollieren und diese Informationen an die Gesundheitsämter melden. „Bei der Durchsetzung einer insgesamt in der Gesellschaft stark umstrittenen Impfpflicht staatliche Aufgaben auf die Krankenkassen abzuwälzen, ist ein sehr fragwürdiges Vorgehen. Staatliche Maßnahmen dürfen nicht immer weiter outgesourct und damit die Verantwortung auf private und andere Bereiche des gesellschaftlichen Lebens übertragen werden. Ein solches Unterfangen belastet das Vertrauensverhältnis zwischen Versicherern und Versicherten enorm“, unterstreic
19.05.2022
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