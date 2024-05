Veröffentlicht am 08.05.2024

Henstedt-Ulzburg (em) Ein wesentliches Ziel von Henstedt-Ulzburg Marketing e.V. ist die Positionierung der Gemeinde als attraktiven Arbeits- und Lebensort aktiv voranzutreiben. Dabei arbeitet der Verein eng mit verschiedenen Partnerinnen und Partnern zusammen und konzentriert sich darauf, möglichst häufig mit allen Akteurinnen und Akteuren in direkten Kontakt zu kommen, um Stimmungen aufzunehmen und aktiv zu unterstützen.

„Für uns geht es in erster Linie darum, Henstedt-Ulzburg durch neue Impulse immer wieder noch ein weiteres Stück lebens- und liebenswerter zu machen. Dafür müssen wir wissen, wo der sprichwörtliche Schuh bei den Menschen drückt und wie sie ihre Situation wahrnehmen.“ so Oliver Dannenberg, Geschäftsführer Henstedt-Ulzburg Marketing e.V..



Der Verein hat dafür unter anderem eine genaue Analyse der wahrgenommenen Lebensqualität als ein erstes zentrales Anliegen und wichtiges Projekt für ein aktives Standortmarketing definiert. Ziel der Untersuchung ist es, das Empfinden der Bürgerinnen und Bürger bezüglich ihrer Lebensqualität in der Gemeinde zu bewerten und dabei spezifisch auf die örtlichen Gegebenheiten einzugehen.

„Im Mai fällt nun im Rahmen eines initialen Workshops der offizielle Startschuss für das Projekt. Ich bin stolz darauf, dass wir mit mehr als zwanzig Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine sehr breite Beteiligung aller Gruppen haben. Mit dabei sind unter anderem alle politischen Fraktionen, die Gemeindeverwaltung, verschiedene Vereine, die Schulen und Vertreterinnen sowie Vertreter aus den Bereichen Inklusion, Wirtschaft und Seniorinnen sowie Senioren. Es hilft bei diesem Thema sehr, möglichst viele verschiedene Stimmen zu hören“, so Dannenberg weiter.

In diesem Workshop sollen die wichtigsten Bereiche der Lebensqualität in Henstedt-Ulzburg herausgearbeitet und entsprechend eingegrenzt werden. Basierend auf den gewonnenen Ergebnissen wird ein individueller Fragebogen entwickelt, der die wesentlichen Aspekte des Themas „Lebensqualität“ abdeckt. Dieser Fragebogen wird ab Sommer 2024 über viele verschiedene Kanäle, darunter lokale Presse, örtliche Unternehmen, Plakate, digitale Medien, Schulen und Vereine, beworben und den Einwohnerinnen sowie Einwohnern Henstedt-Ulzburgs zugänglich gemacht.

Bürgermeisterin Ulrike Schmidt betont: "Die Meinung unserer Bürgerinnen und Bürger ist uns wichtig. Wir begrüßen die Realisierung dieser Analyse daher sehr. Sie wird uns helfen, Bedürfnisse besser zu verstehen und Maßnahmen zu ergreifen, um die Lebensqualität in Henstedt-Ulzburg kontinuierlich zu verbessern."

Die in der Befragung gewonnenen Ergebnisse werden aggregiert und in Form von konkreten Handlungsempfehlungen für die Gemeinde aufbereitet. Diese Empfehlungen werden den verantwortlichen Akteuren in einer Präsentation unter anderem auch in einer Sitzung der Gemeindevertretung vorgestellt, um konkrete Maßnahmen für Politik, Verwaltung und die Vereinsarbeit abzuleiten. So können die vorhandenen Stärken weiter ausgebaut und etwaige Herausforderungen dezidiert angegangen werden.