Veröffentlicht am 16.02.2024

Bad Segeberg (em) "Wir sind nicht die Fisherman’s Friends aus dem bekannten Kinofilm. Wir sind die BBZ-Friends und wollen unsere echten „Friends“: Geschwister, Eltern, Freundinnen und Freunde unserer BBZ-Schülerinnen und -Schüler und Interessierte einladen zum FriendsDay, dem Tag der offenen Tür.

Eine Brise Leben –so wie im Film- gibt’s bei uns am BBZ auf jeden Fall, denn unsere Bildungsangebote sind so vielfältig wie das Leben", so Heinz Sandbrink Schulleiter des BBZ des Kreises Segeberg

Interessierte können bekommen einen Überblick über das Berufliche Gymnasium (Abitur), die Berufsfachschule III (Fachhochschulreife), die Berufsfachschule Sozialpädagogische/r Assistent/in, die Fachschule für Sozialpädagogik (Erzieherin/Erzieher), die Fachschule für Landwirtschaft (staatlich geprüfte/r Wirtschafter/in/Agrarbetriebswirt), die Berufsfachschule I (Mittlerer Schulabschluss), die Ausbildungsvorbereitung (AV-SH) mit dem Erwerb des Ersten Allgemeinbildenden Schulabschluss und etwa 20 Möglichkeiten für eine duale Berufsausbildung.

„Unsere Lehrer erklären das so, dass ich es verstehe“ sagt Maic Leon aus der Klasse BFS I Technik, „Mit den großen Maschinen hier macht das richtig Spaß“ freut sich Len, BFS I Technik, das BBZ Bad Segeberg besuchen zu können.

Svenja macht ihre Ausbildung zur Erzieherin und freut sich über diesen Bildungsweg: „Endlich kann ich meinem Traum nachgehen!“

Emely, Berufliches Gymnasium, findet: „Die Lehrer sind darauf bedacht, alle Schülerinnen und Schüler zum Abschluss zu bringen. Sie helfen jedem, sein Ziel zu erreichen!“

Für den FriendsDay haben die Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler ein interessantes Angebot zusammengestellt unter dem Motto: Staunen, Mitmachen und Experimentieren.

Für Speisen und Getränke sorgen die unsere Schülerinnen und Schüler. Sie freuen sich, ihre Klassenkasse aufbessern zu können. Das BBZ bieten die Gelegenheit, in entspannter Runde das Erlebte in persönlichen Gesprächen zu vertiefen sowie offene Fragen zu klären.