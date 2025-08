Veröffentlicht am 05.08.2025

Itzehoe. Der Aufsichtsrat der VReG, der Volksbank Raiffeisenbank eG mit Sitz in Itzehoe und weiteren Niederlassungen in Hamburg, Norderstedt, Ratzeburg und Stormarn hat mit Wirkung zum 1. August 2025 Niels Pirck zum Vorstandsmitglied bestellt. Niels Pirck verantwortet künftig in der VReG das Ressort Vertrieb.

Der Dipl.-Sparkassenbetriebswirt war über viele Jahre in leitender Funktion für die Hamburger Sparkasse und zuletzt im Vorstand der Sparda-Bank Hamburg eG tätig, ebenfalls für das Ressort Vertrieb. Er bringt aus seiner Laufbahn sehr viel Erfahrung im Vertrieb für Privat- und Firmenkunden in die VReG ein. Niels Pirck ist 47 Jahre alt, wohnhaft in der Region und im Geschäftsgebiet der VReG mithin bestens vernetzt.

Jan Bustorff, Aufsichtsratsvorsitzender der VReG, freut sich über die Besetzung des Vorstandspostens: „Ich wünsche Herrn Pirck – im Namen des gesamten Aufsichtsrats – viel Erfolg und einen guten Start. Seine Führungsexpertise und Vertriebserfahrung werden nach unserer festen Überzeugung einen wertvollen Entwicklungsbeitrag leisten.“

„Wir sind dankbar, gleichzeitig Nils Peters mit seiner umfassenden Erfahrung für unser Haus gewonnen zu haben. Mit seiner Expertise stellen wir die Bank angesichts immer höher werdender regulatorischer Anforderungen zukunftsfähig auf“, ergänzt Stefan Lohmeier, Vorstandssprecher der VReG.

Am 1. Januar 2026 beginnt Nils Peters als Generalbevollmächtigter in der VReG. Der Dipl.-Kaufmann ist langjährig als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater bei dem größten Prüfungsverband der genossenschaftlichen Finanzgruppe (Genoverband e. V.) im Prüfungsaußendienst und zuletzt dort auch als Abteilungsleiter für die Prüfung und Betreuung der Genossenschaftsbanken in Schleswig-Holstein und Hamburg tätig gewesen. Derzeit ist er Partner der CASIS Wirtschaftsprüfung, die sich auf die Prüfung und Beratung von Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten spezialisiert hat, sowie der CASIS Steuerberatung. Nils Peters ist 56 Jahre alt und auch durch sein bisheriges Berufsumfeld in Hamburg mit dem Geschäftsgebiet der VReG eng vertraut.

Stefan Lohmeier, Vorstandssprecher der VReG, freut sich auf die Zusammenarbeit mit Niels Pirck und Nils Peters: „Gerade in Zeiten zunehmender aufsichtsrechtlicher Entwicklungen sowie dynamischer und volatiler Marktveränderungen ist eine effiziente und professionell aufgestellte Governance-Struktur essenziell. Zusammen mit unseren über 550 Mitarbeitenden werden wir unsere Genossenschaftsbank weiterhin stark in unserem attraktiven Geschäftsgebiet positionieren und in eine fortgesetzt solide und erfolgreiche Zukunft führen.“

Foto von links: Stefan Lohmeier, Nils Peters und Niels Pirck ©VReG/Nils Hendrik Müller