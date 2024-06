Veröffentlicht am 20.06.2024

Henstedt-Ulzburg (em) Aufgrund des großen Zuspruchs zum letztjährigen Speed Dating zur Berufsorientierung setzten die Olzeborchschule und Henstedt-Ulzburg Marketing e.V. die Veranstaltungsreihe „Wirtschaft trifft Schule“ weiter fort. Am 13.06.24 trafen zahlreiche Unternehmen aus der Region, aber auch überregionale Marken wie die Bundeswehr, die Asklepios-Klinikgruppe und verschiedene Banken auf ihre möglichen Nachwuchskräfte von morgen: In einem „Speed Dating Format“ hatten Schülerinnen und Schüler der achten und neunten Klassen jeweils zehn Minuten Zeit, sich bei den Unternehmen ihrer Wahl vorzustellen und ihnen Fragen zu stellen.

In der gemeinsamen Vorbereitung der Aktion wurden die Wünsche der Schülerinnen und Schüler abgefragt und entsprechende Termine bei den teilnehmenden Unternehmen geplant.

Die Unternehmen hatten beim Speed Dating die Gelegenheit, in der Schule kleine Stände aufzubauen und sich im Rahmen der Termine bei den Schülerinnen und Schülern vorzustellen. So gelang es mit relativ wenig Aufwand und in kurzer Zeit, ein erstes gegenseitiges Kennenlernen zwischen den Unternehmen und den Schülerinnen und Schülern zu ermöglichen, bei dem gegenseitige Erwartungen und Fragen geklärt werden konnten.

„Die Unternehmen haben ein immer stärker werdendes Interesse daran, einem drohenden Fachkräftemangel möglichst frühzeitig zu begegnen. Für so ein innovatives Format, welches sich vom regulären Lehrplan doch etwas unterscheidet, sind daher nicht nur die Schüler dankbar. Über 250 Einzeltermine haben in den knapp drei Stunden stattfinden können. Das Interesse ist riesig; wir werden unsere Ideen zum Thema „Wirtschaft trifft Schule“ daher zukünftig noch stärker ausbauen“, sagt Oliver Dannenberg, Geschäftsführer von Henstedt-Ulzburg Marketing.

Auch die Olzeborchschule ist begeistert von dem Projekt. „Der frühe Austausch zwischen Schule und Wirtschaft wird gebraucht. So gelingt es den Schülerinnen und Schülern bereits in der beginnenden Entscheidungsphase, mögliche Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber kennenzulernen und wichtige Fragen nach Arbeitsinhalten, Gehaltsstrukturen oder Entwicklungsmöglichkeiten stellen zu können. Das Speed Dating Format ermöglicht einen einfachen Zugang zur Wirtschaft. Schule kann so einen weiteren wichtigen Beitrag zu bestmöglicher Vorbereitung auf das Leben leisten“, sagen Finn Bernhardi (Koordinator Berufsorientierung Olzeborchschule) und Janna Becker (Koordination 8-10 Olzeborchschule). Auch der Schulleiter Christian Möller ist begeistert und freut sich auf eine Fortsetzung und weitere Etablierung.