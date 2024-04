Veröffentlicht am 04.04.2024

Henstedt-Ulzburg (em) Es läuft im wörtlichen Sinne rund bei der Way2Buy GmbH in Henstedt-Ulzburg: Denn das innovative Unternehmen hat sich auf die Kreislaufwirtschaft spezialisiert. Es bietet eine Plattform für den Kauf, den Verkauf sowie die Dienstleistungen von neuen und gebrauchten IT-Produkten. Die Firma setzt sich somit für eine nachhaltige Wirtschaft ein, in der Gebrauchtwaren geschätzt, wiederaufbereitet und wiederverwendet werden.

Gegründet wurde die Way2Buy GmbH vor zwölf Jahren von den beiden Brüdern Jamil und Sajid Ahmed. Als Head of Purchase und CEO leiten sie das Unternehmen derzeit mit ihrem Chief Strategy Officer Stephan Ide. Der neue moderne und repräsentative Firmensitz im Kirchweg 128f wurde von ihnen zu Anfang dieses Jahres bezogen.

„Die erfolgreiche Ansiedlung von Way2Buy zeigt, wie attraktiv der Wirtschaftsstandort Henstedt-Ulzburg auch für Unternehmen mit innovativen Geschäftsmodellen ist“, sagt Bürgermeisterin Ulrike Schmidt. „Wir freuen uns über hochqualifizierte Arbeitsplätze, die hier entstanden sind und in Zukunft weiter entstehen werden.“ Denn das bislang zehnköpfige Team möchte sich weiter vergrößern: Die Way2Buy GmbH sucht derzeit noch weitere motivierte Fachkräfte. Zudem bildet das Unternehmen aus. Interessierte können dort zwischen den Berufen B2B-Manager:in, E-Commerce-Manager:in, Logistiker:in und Servicetechniker:in für Smartphone- und Tablet-Reparaturen wählen. „Bei der Standortentscheidung war für uns wichtig, dass der neue Firmensitz für die Mitarbeitenden gut erreichbar ist, er nah an der Autobahn liegt, eine gute Infrastruktur mit Einkaufsmöglichkeiten besitzt und in einem belebten Gebiet mit Firmen liegt, die wie wir weiter wachsen wollen“, erläutert Sajid Ahmed, CEO, die Entscheidung für Henstedt-Ulzburg. Am vorherigen Standort in Norderstedt konnte die Firma sich nicht weiter vergrößern. Die Umsiedlung an den neuen Sitz im benachbarten Henstedt-Ulzburg ist ein Beispiel für eine erfolgreiche NORDGATE-Kooperation, da den Verbundpartner:innen wichtig ist, zukunftsweisende Unternehmen in der Region zu halten. „Wir wurden während des gesamten Prozesses sehr gut von der Wirtschaftsförderung unterstützt – vom ersten Kontakt über die Betreuung bei der Bauplanung und die Ausarbeitung des Kaufvertrags bis zum Einzug“, lobt Jamil Ahmed, Head of Purchase, die Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung Henstedt-Ulzburg. Für Wirtschaftsförderer Sebastian Döll geht die Unterstützung nun jedoch selbstverständlich weiter: „Die Ansiedlung des Unternehmens war der erste wichtige Schritt. Nun möchten wir den Betrieb dabei begleiten, gut in Henstedt-Ulzburg anzukommen, das lokale Netzwerk auszubauen und bei der weiteren Firmenentwicklung zu unterstützen“, freut er sich auf die weitere Zusammenarbeit mit Way2Buy.

Von Henstedt-Ulzburg in die ganze Welt: „Zu unseren Kund:innen gehören internationale, namhafte Unternehmen aus den Bereichen Automobil, Luftfahrt, Logistik und IT. Firmen, die ihre Altgeräte datenschutzkonform verkaufen oder entsorgen, Neugeräte erwerben oder den Device-as-a-Service – also unser Service Modell, mit dem sich Unternehmen technische Geräte bei uns mieten können – implementieren möchten, sind bei uns an der richtigen Adresse“, erklären die Brüder. „Wir bieten eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an, darunter Smartphones, Tablets, Notebooks, Monitore und vieles mehr. Durch strenge Qualitätskontrollen und gut ausgebildete Mitarbeiter:innen können Unternehmen sicher sein, dass sie von uns hochwertige gebrauchte Artikel erhalten. Die Way2Buy GmbH hat ihre B2B-Dienstleistungen zu einem Gesamtkonzept vereint und deckt somit den kompletten Lifecycle ab.“ Die Dienstleistungen des Henstedt-Ulzburger Unternehmens sind auf einen Blick: Die Warenbeschaffung von neuen sowie gebrauchten Produkten, der B2B-Ankaufservice, der Gerätesupport mit Austausch und Reparatur, die zertifizierte, DSGVO-konforme Datenlöschung sowie das Schreddern von Endgeräten und ein flexibles Mietkonzept.

Foto: Chief Strategy Officer Stephan Ide, Founder sowie Head of Purchase Jamil Ahmed, Founder sowie CEO Sajid Ahmed, Bürgermeisterin Ulrike Schmidt und Wirtschaftsförderer Sebastian Döll (von links) in der Halle der Way2Buy GmbH, in der zahlreiche IT-Produkte wie Smartphones und Tablets darauf warten, in kürzester Zeit fit für ein zweites Leben gemacht zu werden. Foto: