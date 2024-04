Veröffentlicht am 26.04.2024

Ronald Geist steht künftig an der Spitze der Agentur für Arbeit Elmshorn. Er wird zum 2. Mai 2024 den Vorsitz der Geschäftsführung übernehmen. Damit folgt Geist auf Thomas Kenntemich, der in den vergangenen 20 Jahren die Leitung der Agentur für Arbeit und zum Mai in den Ruhestand wechselt.

Thomas Kenntemich resümiert: „Hartz-IV-Reformen, Corona-Pandemie, Kurzarbeit oder Flüchtlingsströme als Kriegsauswirkung – in den zwanzig Jahren haben wir uns in der Arbeitsagentur Elmshorn immer wieder auf neue Situationen am Arbeits- und Ausbildungsmarkt eingestellt. Die Arbeitslosigkeit hat sich in dieser Zeit halbiert, aus Ausbildungsstellenmangel wurde Fachkräftemangel. In dieser Zeit konnte ich mich immer auf mein Team verlassen. Trauer und Freude liegen daher zum Abschied sehr nah. Ich habe mich immer mit ganzem Herzen für die Menschen und Unternehmen in unserer Region eingesetzt.“

Markus Biercher ist als Chef der Regionaldirektion Nord u.a. verantwortlich für die Arbeitsagenturen in Schleswig-Holstein und skizziert Thomas Kenntemich anerkennend:

„Arbeit, ein Wort, das bei Thomas Kenntemich auch als zweiter Vorname stehen könnte. Dazu Ausbildung, auf jeden Fall auch Beschäftigung und Weiterbildung. Denn als Arbeitsmarktexperte und -verantwortlicher für Elmshorn und die Jobcenter der Kreise Pinneberg und Segeberg besaß er arbeitsmarktpolitische Fachkompetenzen, die weit über seinen Agenturbezirk gefragt waren. Er beherrschte die großen globalen Themen unserer Gesellschaft, die auch immer Auswirkungen auf das Agieren eines regionalen Agenturchefs bedeuten. Dabei war er immer auf Ausgleich bedacht, mit besonderer Wertschätzung der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber natürlich auch sein analytischer Blick auf seine Elmshorner Kundinnen und Kunden, die mit ihren individuellen Anliegen von unserer aller Megatrends Demographie, Transformation und Dekarbonisierung betroffen waren, zeichnete ihn aus. Als Chef der Elmshorner Arbeitsagentur hat er hervorragende Arbeit geleistet.“

„Ich freue mich sehr, die Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Elmshorn zu übernehmen. Wir haben in den nächsten Jahren viele große Veränderungen am Arbeits- und Ausbildungsmarkt vor uns, die gleichzeitig Herausforderung und Chance bedeuten. Dominierende Themen sind die demographische Entwicklung, der Wandel hin zu einer digitaleren und nachhaltiger agierenden Arbeitswelt. Wir befinden uns in einer Zeit, in der einerseits der Fachkräftebedarf immer deutlicher wird und in der andererseits weiterhin die Notwendigkeit besteht, junge Menschen gezielt an Ausbildung heranzuführen und lebenserfahrenere Personen mit den stetig steigenden Anforderungen der modernen Arbeitswelt in Einklang zu bringen. Hier liegen für mich die Hauptaufgaben der Agentur in einer qualitativ guten Beratung und in der Förderung von Qualifizierungen. Dabei geht es darum, für arbeits- und ausbildungssuchende Menschen Perspektiven zu eröffnen und gleichzeitig die regionale Wirtschaft zu stärken,“ erklärte Ronald Geist, neuer Geschäftsführer der Agentur Elmshorn. „Diese großen Themen werden wir als Agentur gemeinsam weiterentwickeln und versuchen, gute Lösungen für die Menschen und Unternehmen in unserer Region zu finden.“

Ronald Geist ist seit 1986 Mitarbeiter der Bundesagentur für Arbeit (BA). Seine erste berufliche Station war die Agentur Hamburg, wo er als Arbeitsvermittler begann. Zwischen 1993 und 2006 war er an verschiedenen Standorten, u.a. in der Agentur Stralsund und der Agentur Heide, zunächst als Führungskraft im operativen Bereich und später als Geschäftsführer Finanzen in leitenden Positionen tätig. 2006 übernahm er in der Regionaldirektion Nord in Kiel die Aufgabe des Bereichsleiters Personal und anschließend in Hamburg die als Geschäftsführer des Internen Services. Von November 2013 bis April 2024 leitete er als Vorsitzende der Geschäftsführung die Agentur für Arbeit in Heide.

Mit der Agentur für Arbeit Elmshorn übernimmt er die personelle Verantwortung für rund 200 Beschäftigte, die an den Standorten Elmshorn, Pinneberg, Norderstedt, Kaltenkirchen und Bad Segeberg die Menschen und Unternehmen in den Kreisen Pinneberg und Segeberg betreuen.