Veröffentlicht am 24.04.2024

Bad Segeberg (em) Die Segeberger Kliniken feiern ihr 50-jähriges Jubiläum. Das Unternehmen mit mehreren Kliniken, medizinischen Zentren, Hotel und Rehabilitationseinrichtungen blickt auf eine Unternehmensgeschichte zurück, die in den 70er-Jahren beginnt. Heute ist die familiengeführte Segeberger Kliniken Gruppe mit ca. 2000 Mitarbeitenden einer der größten Arbeitgeber im Gesundheitssektor des Landes Schleswig-Holstein.

Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken betont: „Die Segeberger Kliniken tragen mit ihrem breit gefächerten Angebot bestehend aus akutstationären, rehabilitativen und ambulanten Leistungen zu einer qualitativ hochwertigen und ganzheitlichen medizinischen Versorgung von Patientinnen und Patienten in Schleswig-Holstein bei. Ein besonderer Behandlungsschwerpunkt liegt dabei auf dem mehrfach zertifizierten neurologischen und kardiologischen Versorgungsangebot. Zudem beteiligen sich die Segeberger Kliniken als akademisches Lehrkrankenhaus der Universitäten Kiel, Lübeck und Hamburg sowie mit dem breiten Ausbildungsangebot des eigenen Bildungszentrums für Gesundheitsberufe an der medizinischen Aus- und Weiterbildung und tragen somit zur langfristigen Sicherung der Versorgung bei. Zu ihrem 50-jährigen Bestehen gratuliere ich den Segeberger Kliniken im Namen der Landesregierung ganz herzlich.“

Zu den Segeberger Kliniken zählen neben einer Klinik der Grund- und Regelversorgung drei Fachkliniken mit unterschiedlichen Schwerpunkten, das VITALIA Gesundheitszentrum, das VITALIA Seehotel auf Vier-Sterne-Niveau sowie die ambulanten Versorgungszentren in Bad Segeberg und Norderstedt. Die geschäftsführende Gesellschafterin Marlies Borchert ist seit Gründung der Klinik in führender Position tätig und hat die Segeberger Kliniken Anfang der 90er-Jahre übernommen.

„Aus einer Kurklinik für Herzerkrankungen ist in fünf Jahrzehnten ein weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannter Leuchtturm des Gesundheitswesens geworden. Ob Akutmedizin, medizinische Rehabilitation oder Prävention: Als familiengeführtes Unternehmen gehören die Segeberger Kliniken mittlerweile zu einem der größten Arbeitgeber der Region und sind aus der Gesundheitslandschaft Schleswig-Holsteins und des Kreises Segeberg nicht mehr wegzudenken. Ich bin sehr froh über diese umfangreiche medizinische Expertise, von der wir Einwohner*innen alle profitieren dürfen“, so der Landrat des Kreises Segeberg, Jan Peter Schröder.

Das Herz- und Gefäßzentrum der Segeberger Kliniken ist das größte seiner Art in Norddeutschland und bietet Hochleistungsmedizin nach neuesten medizinischen Forschungsergebnissen. Es gliedert sich in die Bereiche: Kardiologie und Angiologie mit der Sektion Gefäßchirurgie, der Klinik für Herzchirurgie, der Abteilung für Kardioanästhesie sowie der kardiologischen Rehabilitation. Diagnostik und Therapie aller Erkrankungen des Herzens und der Gefäße sind möglich.

„50 Jahre Segeberger Kliniken bedeuten nicht nur ein herausragendes Jubiläum, dahinter steht auch eine einzigartige Erfolgsgeschichte, die zu Recht gefeiert werden darf! Die Segeberger Kliniken zählen über die Stadtgrenzen Bad Segebergs hinaus zu den besten Kliniken und bilden das Herzstück unserer Gesundheitsregion. Hinter dem medizinischen Wirken und den großartigen Leistungen, welche bisher erbracht wurden, steht ein starkes Team von vielen Beschäftigten, denen das Wohl der Menschen am Herzen liegt. Allen Frauen und Männern, die mit unglaublichem Engagement ihren Dienst leisten, gilt es zu gratulieren und Danke zu sagen für alles bisher Erreichte. Sie alle haben die Segeberger Kliniken zu dem gemacht, was sie heute sind: zu einer der besten Kliniken unseres Landes! Ich danke ihnen im Namen unserer Stadt für ihr Engagement und ihre hervorragende Arbeit. Herzlichen Glückwunsch zum 50. Jubiläum und alles Gute für die Zukunft!“, erklärt Toni Köppen, Bürgermeister der Stadt Bad Segeberg.

Das Neurologische Zentrum der Segeberger Kliniken ist eine der größten rehabilitativen Einrichtungen in Deutschland und behandelt die gesamte Bandbreite an neurologischen Krankheitsbildern im Akutstadium und in der Rehabilitationsphase. Es verfügt über eine Stroke Unit und behandelt die Schwerpunkte Multiple Sklerose, Parkinson und Schlaganfall. Die Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie nimmt ebenfalls an der Akutversorgung teilstationär sowie stationär teil. Ein Klinikgebäude direkt am Großen Segeberger See beherbergt Rehabilitanden aller Rentenversicherungsträger mit einer psychosomatischen Indikation.

„Marlies Borchert hat durch Weitsicht, unermüdliches Engagement und Innovationskraft aus einer Kurklinik ein bedeutendes Gesundheitsunternehmen geformt. Deshalb ist dieses Jubiläum natürlich auch ein Moment der Reflexion über das in der Vergangenheit Erreichte, vor allem aber ein Ansporn, auch zukünftig eine exzellente Patientenversorgung zu gewährleisten. In diesem Rahmen werden wir natürlich engagiert unseren Blick in die Zukunft richten und uns den Herausforderungen des Strukturwandels stellen; und wir werden gegenüber innovativen Fortschritten in der Medizin stets aufgeschlossen bleiben und entsprechend handeln“, so Oliver Wielgosch-Borchert, geschäftsführender Gesellschafter in der Unternehmensleitung.

Als Familienunternehmen übernimmt die Segeberger Kliniken Gruppe auch eine besondere soziale Verantwortung. 60 verschiedene Berufsgruppen sind in den Segeberger Kliniken tätig, jährlich vergibt die Unternehmensgruppe ca. 100 Ausbildungsplätze. Für die Mitarbeitenden wurden vorbildliche soziale Rahmenbedingungen geschaffen, die von Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten über Kinderbetreuungsstätten bis zum Firmensport sowie Mitarbeiterwohnungen reichen.

Dazu Marlies Borchert, Geschäftsführerin und Inhaberin der Segeberger Kliniken Gruppe: „Exzellente medizinische Versorgung und das Wohl unserer Patienten stehen seit nunmehr 50 Jahren im Mittelpunkt unserer Bestrebungen. Die Segeberger Kliniken Gruppe ist das Ergebnis unermüdlicher Anstrengungen engagierter Mitarbeitender, die sich täglich für das Wohl unserer Patienten einsetzen. In diesen fünf Jahrzehnten haben wir uns immer wieder hohe Ziele gesteckt und auch erreicht. Durch unser aller Engagement und durch Leistung haben wir uns Anerkennung erworben und unseren Platz in der Gesundheitswirtschaft festigen können. Das erfüllt mich mit großer Dankbarkeit gegenüber unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch all unseren Geschäftspartnern und all unseren Beteiligten am Gesundheitswesen Schleswig-Holsteins. Höhen und Tiefen wird es immer wieder geben, aber ich bin sicher, die Segeberger Kliniken können mit Optimismus und unerschütterlichem Engagement in die Zukunft starten.“

Foto: V.l.n.r.: Thorsten Wolf, Leiter Finanzen; Lars-Eric Blunk, Bereichsleiter Controlling; Marlies Borchert, Geschäftsführerin und Inhaberin der Segeberger Kliniken Gruppe; Oliver Wielgosch-Borchert, geschäftsführender Gesellschafter in der Unternehmensleitung; Dr. Florian Schubert, Bereichsleiter Personal