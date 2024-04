Veröffentlicht am 23.04.2024

Kaltenkirchen (em) Am Montag 22. April haben Bürgermeister Stefan Bohlen für die Stadt Kaltenkirchen und Dr. Ingmar Soll für dataport AöR (Anstalt öffentlichen Rechts) den „Letter of Intent“ zum Betrieb eines Digital Hubs in Bad Oldesloe unterzeichnet. Der Beitritt erfolgt mit Wirkung zum 01.05.2024.

Bereits seit dem 12.12.2022 haben sich die Stadt Bad Oldesloe sowie die Gemeinden Großhansdorf, Barsbüttel und Ammersbek mit dataport.kommunal auf den gemeinsamen Aufbau eines Digital Hubs in Bad Oldesloe verständigt.

„Die Digital Hubs von dataport.kommunal sind Orte der Vernetzung, der Gestaltung, des Lernens und der Zusammenarbeit in der Region.“, sagt Dr. Ingmar Soll. „Gerade in ländlichen Räumen unterstützen wir Kommunen so dabei, sich digital für die Zukunft aufzustellen. Als Netzwerke aus Verwaltung, Gesellschaft und Wirtschaft befördern unsere Digital Hubs Innovationen und sorgen zugleich für eine bürgernahe Digitalisierung in allen Bereichen der digitalen Daseinsvorsorge.“

dataport beabsichtigt, in Schleswig-Holstein 5 Digital Hubs in unterschiedlichen Landkreisen aufzubauen. Diese Hubs sollen sich sowohl untereinander mit Erfahrungen austauschen und unterstützen, aber auch einen eigenen Handlungsschwerpunkt besitzen. Aus dem Digital Hub in Bad Oldesloe heraus werden die Handlungsschwerpunkte „Optimierung der Wirtschaftsförderung“ und „Umwelt“ aufgebaut und vorangetrieben. Die Kosten für die Digital Hubs trägt dataport.

„Mit der Unterzeichnung des „Letter of Intent“ und dem Beitritt zum Digital Hub in Bad Oldesloe öffnen wir ein neues Kapitel in der Digitalisierungsgeschichte von Kaltenkirchen. Dieser Schritt zeigt unser Engagement für eine zukunftsfähige, digitale Infrastruktur zur Stärkung unserer Wirtschaft.“, so Bürgermeister Stefan Bohlen. „Im Fokus des Digital Hubs stehen die Vernetzung von Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und Verwaltung sowie die gemeinsame Entwicklung von fördermittelgetragenen Projektideen in den Bereichen der Wirtschaftsförderung und des Umweltschutzes.“