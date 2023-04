Veröffentlicht am 26.04.2023

Norderstedt (em) Einmal im Monat treffen sich die Mitglieder des BDS Nord, um sich in zwangloser Atmosphäre auszutauschen. Immer stehen Themen auf dem Plan, die die Mitglieder aktuell beschäftigen, und die in diesem Rahmen branchenübergreifend diskutiert werden können.



Jeden 1. Donnerstag im Monat finden die Treffen um 12.30 Uhr in der Zwutschkerl Alm, Gutenbergring 30 A in Norderstedt statt.



Eine Anmeldung an info@bds-nord.de ist unbedingt erforderlich. Natürlich sind auch Nichtmitglieder des BDS herzlich willkommen. Einfach vorbeikommen und gute Gespräche am Mittagstisch führen.