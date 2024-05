Veröffentlicht am 08.05.2024

Kreis Segeberg (em) Christoph Fülscher ist zum 1. Mai als Geschäftsleiter Kaufmännische Bereiche in die Geschäftsleitung der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein berufen worden. Er unterstützt damit Akademiegeschäftsführer Kay Kornatzki bei der wirtschaftlichen Führung des gemeinnützigen Bildungsunternehmen, das derzeit mit knapp 170 Beschäftigten und rund 600 freiberuflichen Dozierenden an neun Standorten im Land sich der Aus- und Weiterbildung von Beschäftigten oder Wiedereinsteigern im Norden annimmt.

Christoph Fülscher startete nach kaufmännischer Ausbildung und anschließendem dualen Studium zum Diplom-Wirtschaftsingenieur seine berufliche Karriere 1999 als IT-Abteilungsleiter bei der Otto-Group-Tochter Hermes-Logistik, wirkte anschließend in vielfältigen Führungspositionen bei der Hörgeräte-Kette Amplifon, der Schuhhandelskette Ludwig Görtz und der Unternehmensberatung Solvie bevor der gebürtige Hamburger 2016 zur Nordakademie in Elmshorn wechselte. Bis zum Frühjahr diesen Jahres verantwortete Fülscher als Vorstand der gemeinnützigen Aktiengesellschaft die wirtschaftlichen Geschicke der privaten Hochschule und hat dort die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft maßgeblich mitgestaltet. Zudem bekleidete er die Funktion des Kanzlers der Hochschule.

„Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, Christoph Fülscher für unseren Unternehmensverbund zu gewinnen“, sagt Dr. Henning Bähren, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Wirtschaftsakademie. „Durch seine Expertise und den vielschichtigen Erfahrungen seiner bisherigen beruflichen Stationen wird er wichtige Impulse für die Weiterentwicklung der Wirtschaftsakademie und ihrer Tochtergesellschaften geben“, so der Aufsichtsratsvorsitzende.

Zum Unternehmensverbund der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH gehören neben der akademieeigenen Dualen Hochschule Schleswig-Holstein (DHSH) in Kiel, Lübeck und Flensburg unter anderem die Tochtergesellschaften Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe GmbH (AGS) in Itzehoe, Lübeck und Bad Segeberg, die Junge Menschen in offener beruflichen Bildung GmbH (JobB) in Bad Segeberg und Oldenburg sowie die Kleemannschulen in Kiel.

Foto: Wirtschaftsakademie-Geschäftsführer Kay Kornatzki mit Christoph Fülscher, neuer Geschäftsleiter Kaumännische Bereiche