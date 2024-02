Veröffentlicht am 19.02.2024

Neumünster (em) Die Kreishandwerkerschaft Mittelholstein führt wieder einen Vorbereitungslehrgang auf die Prüfung der Teile III und IV der Meisterprüfung im Handwerk durch. Dieser berufsbegleitende Lehrgang richtet sich an Gesellinnen und Gesellen aller Handwerke und beinhaltet die intensive Vorbereitung auf die Prüfung der wirtschaftlichen und rechtlichen Kenntnisse (Teil III), sowie des berufs- und arbeitspädagogischen Fachwissens (Teil IV) der Meisterprüfung (Berechtigung zur Ausbildung).

Teil IV: Arbeits- u. Berufspädagogik/Ausbildereignungsprüfung

vom 02.09.2024 - 09.12.2024

Neuer Meisterkurs:

Teil III: Kaufmännischer Teil (Wirtschaftslehre, Buchführung etc.)

vom 09.09.2024 - 26.06.2025

Teil IV: Arbeits- u. Berufspädagogik/Ausbildereignungsprüfung

vom 08.09.2025 - 15.12.2025

Teilnahme auch nur an Teil III oder IV möglich - Förderung d. Aufstiegs-Bafög.

Unterricht findet jeweils am Montag und Donnerstag in der Zeit von 18.00 Uhr - 21.15 Uhr im KIN Lebensmittelinstitut in Neumünster (außer Ferienzeit) statt.

Die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung (Teile I — IV) berechtigt zur selbstständigen Ausübung eines Handwerks sowie zur Ausbildung von Lehrlingen und stellt nach wie vor den einzigen, bundesweit anerkannten Qualifikationsnachweis im Handwerk dar.

Informationen und Anmeldungsunterlagen:

Kreishandwerkerschaft Mittelholstein, Wasbeker Str. 351, 24537 Neumünster

Tel. 043 21 / 60 88 10, E-Mail: katharina.prochnow@hw-mh.de

Weitere Informationen finden Sie auch unter: www.handwerk-mittelholstein.de