Veröffentlicht am 06.06.2024

Norderstedt, 4. Juni 2024 – Unter dem Motto "Digitale und nachhaltige Transformationen" fand heute der 1. LUNCH PITCH im TechnikCenter der Stadtwerke Norderstedt statt. Die Veranstaltung, organisiert von der EGNO, den Stadtwerken und dem Innovationskontor des Hanse Innovation Campus Lübeck, war mit 30 Teilnehmenden ein voller Erfolg und bot praxisnahe Einblicke in aktuelle Entwicklungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU).

In 90 Minuten erhielten die Teilnehmenden beim Mittagessen und Netzwerken wertvollen Input in Kurzform. Hochkarätige Vorträge aus der angewandten Forschung des Hanse Innovation Campus Lübeck gaben Einblicke, wie KMU die Chancen der digitalen und nachhaltigen Transformation gewinnbringend nutzen und ihre Zukunftsfähigkeit sichern können.

Marc-Mario Bertermann, Geschäftsführer der EGNO, betonte die Bedeutung der Veranstaltung für Unternehmen und den Mehrwert einer Zusammenarbeit mit dem Hanse Innovation Campus Lübeck: „Diese Veranstaltung zeigt, wie wertvoll die Zusammenarbeit mit dem Hanse Innovation Campus Lübeck für unsere Unternehmen sein kann. Durch den direkten Austausch mit führenden Wissenschaftlern erhalten unsere KMU praxisnahe Einblicke und Lösungen, um ihre betrieblichen Prozesse zu optimieren und zukunftsfähig zu gestalten. Solche Kooperationen stärken nicht nur die Innovationskraft unserer Region, sondern bieten den Unternehmen auch konkrete Wettbewerbsvorteile.“

Highlight der Veranstaltung waren die Vorträge von:

Inger Struve, Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachbereich Maschinenbau und Wirtschaft, Fachgruppe Intelligente Geschäftsprozesse der Technischen Hochschule Lübeck, präsentierte „Prozesse einfach vereinfachen“. Struve betonte die Bedeutung der Prozessoptimierung für effiziente Abläufe und Wettbewerbsfähigkeit. Sie zeigte auf, wie Unternehmen durch Prozessdenken und -modellierung ihre Prozessabläufe optimieren können.

Julia Zoch, Betriebliche Gesundheitsmanagerin und Fachkraft für Stressmanagement, referierte zum Thema „Digitalen Wandel mit den Mitarbeitenden gestalten“. Im Rahmen des Projekts Mittelstand-Digital Zentrum Schleswig-Holstein erläuterte sie, wie KMU ihre Mitarbeitenden bei der Einführung von KI-Tools unterstützen und einbinden können. Sie hob hervor, welche Unterstützungsmöglichkeiten dabei zur Verfügung stehen.

Nurije Krasniqi, Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachbereich Maschinenbau und Wirtschaft, Fachgruppe Intelligente Geschäftsprozesse der Technischen Hochschule Lübeck, sprach über „Nachhaltige Zukunft gestalten“. Krasniqi erläuterte die zunehmende Bedeutung von Nachhaltigkeit und stellte eine umfassende Analyse vor, die die Nachhaltigkeit eines Unternehmens bewertet und Verbesserungsbereiche identifiziert. Ihre Analyse betrachtet die Cluster Ökologie, Soziales und Unternehmensführung, ergänzt durch ökonomische Aspekte.

Nico Schellmann von den Stadtwerken Norderstedt schätzt die Zusammenarbeit mit der Wissenschaft und möchte diese zukünftig intensivieren: „Die Kooperation mit der Technischen Hochschule Lübeck und anderen wissenschaftlichen Institutionen ist für uns von unschätzbarem Wert. Durch den Austausch mit der Wissenschaft können wir innovative Ansätze direkt in die Praxis umsetzen und so unsere Dienstleistungen kontinuierlich verbessern. Wir freuen uns auf eine noch engere Zusammenarbeit in der Zukunft.“

Die positive Resonanz der Teilnehmenden und das engagierte Feedback unterstreichen den Erfolg der Veranstaltung. Sie ist ein Ergebnis aus der guten Zusammenarbeit von Wirtschaftsförderung und Wissenschaft, die durch die eingerichtete Beratungseinrichtung vor Ort – dem Innovationskontor - entwickelt wurde. Sie markiert den Auftakt einer vielversprechenden Reihe zukünftiger Events, die darauf abzielen, KMU praxisnahe und umsetzbare Lösungen für ihre Herausforderungen zu bieten. Zudem können sich die Unternehmen direkt vor Ort an Kerstin Rönick wenden, um zu erörtern wie Angebote des HIC Lübeck genutzt werden können.