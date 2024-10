Veröffentlicht am 01.10.2024

Norderstedt (em) Wie können kleine und mittlere Unternehmen (KMU) von der digitalen und nachhaltigen Transformation profitieren? Antworten darauf bietet der kommende Lunch Pitch am 7. Oktober 2024, organisiert von der EGNO und dem Innovationskontor des Hanse Innovation Campus Lübeck. Unternehmen erhalten hier wertvolle Einblicke in praxisnahe Forschungsergebnisse und erfahren, wie sie aktuelle Entwicklungen für sich nutzen können.

Wissensimpulse für den Mittelstand

Beim Lunch Pitch treffen Forschung und Wirtschaft in kompakter Form aufeinander. In nur 90 Minuten, von 12:00 bis 13:30 Uhr, präsentieren Experten zukunftsweisende Ansätze, die insbesondere für KMUs von Bedeutung sind. Das Event findet bei der EBERO FAB GmbH in Norderstedt statt, einem führenden Unternehmen für technische Infrastruktur.

Ziel der Veranstaltung ist es, den Mittelstand für die Herausforderungen der Zukunft zu rüsten. KMUs, die sich auf digitale und nachhaltige Lösungen einstellen, können nicht nur ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern, sondern auch langfristigen Erfolg sichern. Die Veranstaltung kombiniert dabei Fachwissen mit Networking-Gelegenheiten in entspannter Atmosphäre – und das während des Mittagessens.

EBERO FAB: Partner für technische Infrastruktur der Zukunft

Als Gastgeber und Präsentator stellt sich EBERO FAB vor, ein deutschlandweit agierender Infrastrukturexperte, der auf Lösungen für Energie- und Wasserversorgung, Breitbandausbau und Smart City spezialisiert ist. Unter dem Motto "Wissen. Können. Liefern." bietet EBERO FAB alles aus einer Hand: von Beratung und Produktlieferung bis hin zu umfassender Projektabwicklung.

Ronald Hentzgen, Geschäftsführer von EBERO FAB, wird einen Einblick in die innovative Arbeit seines Unternehmens geben und erläutern, wie sie Unternehmen auf die Infrastruktur der Zukunft vorbereiten.

OLRIM: Modernste Technologien für KMUs zugänglich machen

Ein weiteres Highlight ist die Vorstellung des Open Lab for Robotics and Imaging (OLRIM) der Universität zu Lübeck. Unternehmen erhalten hier Zugang zu hochmodernen Technologien in der Robotik und medizinischen Bildgebung. Die Plattform bietet eine ideale Basis für Forschungs- und Entwicklungsprojekte, die durch interdisziplinäre Teams unterstützt werden. Ralf Bruder, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Robotik und Kognitive Systeme, wird die Möglichkeiten erläutern, die sich durch die Zusammenarbeit mit OLRIM für KMUs eröffnen.

Das Internet der Dinge (IoT): Sensoren als Schlüsseltechnologie

Prof. Dr. Horst Hellbrück von der Technischen Hochschule Lübeck wird über den Einsatz von Sensoren im Internet der Dinge (IoT) sprechen. Sensoren sind die "Sinne" des IoT, sie erfassen Daten und ermöglichen industrielle Anwendungen. Prof. Hellbrück zeigt konkrete Anwendungsbeispiele und Demonstratoren, die speziell für industrielle Umgebungen entwickelt wurden.

Vernetzen und informieren: Jetzt anmelden!

KMUs, die die Chancen der digitalen und nachhaltigen Transformation nutzen wollen, sind herzlich eingeladen, am Lunch Pitch teilzunehmen. Die Veranstaltung bietet eine hervorragende Gelegenheit, sich mit Experten auszutauschen und wertvolle Kontakte zu knüpfen.

Datum: 7. Oktober 2024

Zeit: 12:00 – 13:30 Uhr

Ort: EBERO FAB GmbH, Oststraße 26, 22844 Norderstedt

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung bis zum 6. Oktober ist erforderlich. Für Fragen und Anmeldungen steht Ihnen Anja Neumüller von der EGNO, neumueller@egno.de, 0172 – 9179257 zur Verfügung.