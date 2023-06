– Die Hamburgische Investitions- und Förderbank (IFB Hamburg) setzt den innobis eAntrag jetzt auch für Förderanträge rund um das Thema Gebäudemodernisierung und Klima ein. Kunden der IFB Hamburg können Online-Anträge zu drei Förderprogrammen über das innobis eAntrags-Portal einreichen: Wärmeschutz im Gebäudebestand, Erneuerbare Wärme und Geringinvestive Maßnahmen. Das vierte Förderprogramm wird ebenfalls in Kürze über das Portal beantragbar sein.Die IFB Hamburg nutzt schon seit 2020 den innobis eAntrag. Er ist bei den Kooperationsdarlehen und im Bereich Wirtschaftsförderung bei den Förderprogrammen Hamburger Energie Härtefallhilfe (HEH) Hamburg Digital und Hamburg-Kredit Mikro im Einsatz. Weiterhin fand er bei der Förderung von Lastenrädern Anwendung., sagt: „Unsere Erfahrung über die letzten drei Jahre und nach circa 650 digital gestellten Anträgen hat gezeigt, dass sich der innobis eAntrag in der Praxis immer wieder bewährt. Sowohl unsere Kunden als auch unsere Mitarbeitenden profitieren von dem Tool, denn das gesamte Verfahren ist von der Antragstellung bis hin zur Ausgabe der Entscheidung schnell, effektiv und unkompliziert.“, erklärt: „Wir freuen uns, dass die IFB Hamburg so gute Erfolge mit dem innobis eAntrag erzielt, die sich in jedem einzelnen Förderprogramm zeigen. Aber es entstehen auch große Synergieeffekte, sobald mehrere Programme über unser Tool laufen – etwa bei der Anforderungsdefinition und der Umsetzung. Das hilft bei einer zeitnahen Realisierung der Digitalisierungsstrategie und wirkt sich positiv auf die Budgetplanung aus.“innobis bietet Banken und Behörden mit dem innobis eAntrag ein hochskalierbares und massentaugliches digitales Antragsverfahren, das die Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes (OZG) erfüllt. Die Antragsteller freuen sich über die schnelle und einfache Eingabe im Frontend, die Antragbearbeiter über hoch valide Daten im Backend. Als Self-Service-Portal lassen sich unterschiedlichste Online-Anträge bzw. Online-Formulare im eigenen Corporate Design bereitstellen, bearbeiten und abschließen. Zudem ist es leicht in bestehende IT-Landschaften integrierbar. Dank seines Baukastensystems mit Standard-Bausteinen und einfacher Wiederverwendbarkeit spart es zeit- und kostenintensiven Programmieraufwand. Hier geht es zum innobis eAntrag Demo-Portal