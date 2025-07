Veröffentlicht am 31.07.2025

Das Hamburger Handwerk freut sich auf neue Auszubildende, die morgen ihre Lehre beginnen. Aber auch für junge Leute, die bislang noch keinen Lehrvertrag in der Tasche haben, geht noch ganz viel. Und für nächstes Jahr ist ebenfalls schon alles vorbereitet

Die Handwerkskammer gratuliert den neuen Auszubildenden im Handwerk, die am 1. August ihre Lehre beginnen und drückt die Daumen für eine erfolgreiche Ausbildung. Was viele nicht wissen: Auch jetzt sind noch Bewerbungen auf freie Lehrstellen für 2025 möglich. Und mit Blick auf einen Ausbildungsbeginn 2026 stehen bereits viele Berufsorientierungsangebote fest. Im Handwerk geht was.

Hjalmar Stemmann, Präsident der Handwerkskammer Hamburg macht deutlich: „Der Zug für einen Ausbildungsstart 2025 im Handwerk ist noch nicht abgefahren. Viele Betriebe bieten auch Lehrstellen ab dem 1. September an – also jetzt sputen und mit unserem Team von ´Dein Traumjob im Handwerk´ Kontakt aufnehmen. Wir wissen, wo noch etwas möglich ist. Der nächste reguläre Ausbildungsstart in einigen Gewerken ist dann bereits der 1. Februar 2026.“

Wo man jetzt noch eine Lehrstelle findet

Freie Ausbildungsplätze von Änderungsschneider bis Zweiradmechatronikerin sind in der Lehrstellenbörse der Handwerkskammer registriert. Dort kann man online zum Beispiel gezielt nach Ausbildungsangeboten im Klimaschutzhandwerk zu suchen: als Anlagenmechanikerin, Dachdecker, Elektronikerin, Zimmerer oder Mechatronikerin für Kältetechnik zum Beispiel. Aktuell sind insgesamt rund 1.250 freie Ausbildungsplätze für 2025 und 2026 in der Börse verzeichnet, davon etwa 450 noch für dieses Jahr.

Wie man sich auf eine Lehrstelle im nächsten Jahr vorbereitet

Die beste Vorbereitung für eine Ausbildung im Handwerk ist ein Praktikum. Denn wer einmal in die Arbeitswelt reingeschnuppert und mitgearbeitet hat, kann Fragen wie diese viel besser für sich beantworten: Was erwartet mich bei einer Lehre? Liegt mir der Beruf? Macht mir Handwerk Spaß und kann ich das?

Eine gute, kurzfristige Gelegenheit, sich einmal auszuprobieren, ist die Hamburger Praktikumswoche, die noch bis zum 3. September stattfindet. Wer sich beeilt, kann sich jetzt noch dafür anmelden! Und ab Mitte August sind bereits Anmeldungen für das Praktikums-Speed-Dating am 1. Oktober in der Handwerkskammer möglich. Vorher, am 16. und 17. September, findet außerdem die Berufsorientierungsmesse Handwerkswelten in der Eis-Arena in Planten und Blomen statt, bei der sich jährlich rund 4.000 Jugendliche über Handwerksberufe informieren und ihre handwerklichen Fähigkeiten austesten.

Handwerkskammerpräsident Stemmann fasst zusammen: „Für junge Leute mit Lust am Machen und Gestalten ist das Handwerk die Chancenbranche Nummer eins. Die Aussicht, unter den in unserer Lehrstellenbörse verzeichneten freien Ausbildungsplätzen das richtige Sprungbrett ins Berufsleben zu finden, ist sehr hoch. Die Bewerberberatung in der Handwerkskammer erhöht zudem erheblich die Chance auf eine erfolgreiche Ausbildung – weil wir gezielt darauf achten, dass persönliche Fähigkeiten und Wünsche der Bewerberinnen und Bewerber mit den Anforderungen des Berufsprofils und den Vorstellungen der Betriebe im jeweiligen Gewerk zusammenpassen.“

Neue Angebote für mehr Frauen im Handwerk

Die Handwerkskammer setzt alles daran, insbesondere Handwerkerinnen zu gewinnen und zu halten. Eine neu geschaffene Koordinierungsstelle für Frauen im Handwerk bündelt alle vorhandenen Unterstützungsangebote und ergänzt sie – etwa durch spezielle Coachings und ein Mentoringprogramm für Frauen in Ausbildung.

Damit Betriebe passende Auszubildende finden, legt sich das Kammerteam aus dem neuen Projekt „Handwerk im Wandel: Ausbildung stärken – Zukunft sichern!“ ins Zeug. Das Team plant und gestaltet zum Beispiel auch spezielle innerbetriebliche Azubi-Projekte mit dem Ziel, besonders leistungsstarke Jugendliche langfristig für die Arbeit im Betrieb zu motivieren.

Während und nach den Sommerferien ist vor der Ausbildung – im Kasten rechts finden Interessierte alle Informationen zu Berufsorientierungs- und Betreuungsangeboten der Handwerkskammer Hamburg.

Zahlen: Zum Ausbildungsbeginn 2025 sind in der Lehrstellenbörse der Handwerkskammer Hamburg noch 451 freie Lehrstellen für dieses Jahr verzeichnet; 804 Lehrstellen sind es für 2026 sowie 1 Lehrstelle für 2027. Insgesamt haben Handwerksbetriebe damit 1.256 freie Ausbildungsplätze in der Onlinebörse eingetragen (Stand 31.07.2025).

Beim Ergebnis der neu abgeschlossenen Berufsausbildungsverträge ist erfahrungsgemäß bis in den Herbst hinein noch viel in Bewegung. Generell veröffentlichen wir deshalb die Zahlen für das aktuelle Jahr nicht vor Ende Oktober. Im Anhang finden Sie eine Übersicht über die Entwicklungen bei neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen sowie Gesellen- und Meisterprüfungen im Zeitraum 2014 bis 2024.